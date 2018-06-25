В Якутии осуждена бывший главный бухгалтер

Приговором Ленского районного суда бывший главный бухгалтер одного из общеобразовательных учреждений признана виновной в совершении преступления предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ с назначением наказания в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.

Как было установлено судом, осужденная завышала себе денежные суммы, подлежащие к выплате заработной платы и неправомерно перечисляла указанные суммы на свой счет. В результате ее преступных действий муниципальному образованию «Ленский район» причинен материальный ущерб на общую сумму более 1 млн. 645 тыс. рублей.

Причиненный ущерб осужденной не возмещен, в связи с чем прокуратура района обратилась в суд с иском в интересах муниципального образования о взыскании ущерба, причиненного преступлением.

Суд рассмотрел и удовлетворил заявление прокуратуры в полном объеме.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.