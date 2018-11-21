В Якутии осужден перевозчик золота на 4 млн рублей

Алданским районным судом житель Ставропольского края, временно проживающий в г. Якутске, признан виновным и привлечен к уголовной ответственности за незаконное хранение и перевозку драгоценных металлов.

В ходе проведения спецоперации сотрудниками УФСБ России по Республике Саха (Якутия) на трассе Невер-Якутск задержан гражданин Г., в автомашине которого в специально оборудованном тайнике обнаружено и изъято промышленное золото общим весом около 2 кг. Согласно котировке Центрального банка Российской Федерации стоимость изъятого драгметалла составляет более 4,3 млн рублей.

Подсудимый вину признал полностью, раскаялся в содеянном.

Изъятое золото передано в доход государства. Приговор суда вступил в законную силу.