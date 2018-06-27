В Якутии осужден педофил

Собранные следственным отделом по Алданскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия) доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении мужчины, 1973 года рождения, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. б ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Следствием и судом установлено, что в декабре 2017 года подсудимый пришел домой к своей знакомой под предлогом подарить ее 8-летней дочери подарок. Матери ребенка дома не оказалось, и злоумышленник, воспользовавшись этим, совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера.

После возвращения матери девочка ей рассказала о произошедшем, и женщина незамедлительно обратилась в правоохранительные органы. Подозреваемый был задержан и по ходатайству следственных органов помещен под стражу.

С момента задержания до момента вынесения приговора мужчина категорически отрицал свою вину в совершенном преступлении, утверждая, что все обвинения – это детские выдумки.

Однако следствием собрано достаточное количество доказательств по уголовному делу, в том числе проведена генетическая экспертиза, выводы которой наряду с остальными доказательствами подтвердили виновность обвиняемого.

26 июня приговором суда подсудимый признан виновным и приговорен к наказанию в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.