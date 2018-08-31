В Якутии осужден капитан теплохода, утопивший в Алдане теплоход с грузом

Алданским районным судом Республики Саха (Якутия) рассмотрено направленное Якутским транспортным прокурором уголовное дело в отношении капитана теплохода «Россия 1» Петра Умрихина, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, в силу выполняемой работы и занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение крупного ущерба).

Как установлено при рассмотрении уголовного дела в суде, в сентябре 2017 года капитан и судовладелец теплохода «Россия 1» Пётр Умрихин подрядился перевезти по реке Алдан из г. Томмот до пос. Усть-Мая Республики Саха (Якутия) на сухогрузной барже, толкаемой теплоходом «Россия 1», грузы, принадлежавшие одному из золотодобывающих предприятий, индивидуальному предпринимателю, а также администрации МО «Чагдинский наслег» Алданского района, осознавая, что не имеет права на управление теплоходом «Россия 1», который являлся технически не годным к эксплуатации, а также на использование для перевозки грузов сухогрузной баржи, не прошедшей соответствующего освидетельствования и имевшей технические неисправности.

17 сентября 2017 года во время выполнения указанного рейса вместе со вторым членом экипажа, выступавшим в качестве помощника капитана, но не имевшим действующего диплома для занятия указанной должности, Умрихин должным образом не оценил судоходную обстановку, не принял мер по обеспечению безопасности плавания судна, и на участке 1489 км реки Алдан не справился с управлением теплоходом и толкаемой им баржей. В результате, в условиях, когда уровень воды на реке стал подниматься, теплоход и баржу, поставленных на якорную стоянку и имевших неисправные якорные и сцепные устройства, сорвало с якоря. Из-за возникшего крена в баржу попала вода, произошло смещение находившегося на ней груза, последующее её опрокидывание и затопление вместе с грузом, и находившимся с ней в сцепке теплоходом.

Допущенное Умрихиным нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта повлекло за собой причинение ущерба собственникам перевозимого им груза на общую сумму около 7 млн рублей.

За совершение указанного преступления суд назначил Умрихину наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с лишением права управления внутренними водными транспортными средствами сроком на 2 года, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.