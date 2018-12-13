В Якутии осужден «черный лесоруб»

В Сунтарском районе вынесен обвинительный приговор местному жителю, совершившему незаконную рубку лесных насаждений в значительном размере.

Прокуратура Сунтарского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении гр. Л. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 260 УК РФ – незаконная рубка лесных насаждений, если эти деяния совершены в значительном размере.

В суде установлено, что подсудимый, в октябре 2018 года в отсутствие оформленных документов, осуществил незаконную рубку лесных насаждений породы лиственница.

По результатам рассмотрения уголовного дела, с учетом позиции государственного обвинителя, суд приговорил мужчину к 250 часам обязательных работ.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

Прокуратура района предъявила к мужчине также исковое заявление о возмещении причиненного ущерба, которое им исполнено в добровольном порядке, ущерб возмещен в полном объеме.