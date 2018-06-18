В Якутии осудили ватсапного сплетника

В Ленском районе вынесен обвинительный приговор по факту распространения сведений о частной жизни через WhatsApp.

Прокуратура Ленского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 29-летнего жителя г. Ленск.

В суде установлено, что подсудимый распространил сведения о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия, путем использования мобильного интернет-приложения «WhatsApp Messenger».

В результате вышеуказанных умышленных действий нарушены конституционные права гражданина на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени, предусмотренные частью 1 статьи 23 Конституции Российской Федерации, а также нарушено положение части 1 статьи 24 Конституции Российской Федерации, согласно которой сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускается.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, приговорил подсудимого к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы, наказание назначил условно с испытательным сроком на 1 год.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.