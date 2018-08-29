В Якутии осудили главного бухгалтера похоронной организации

Собранные Мирнинским межрайонным следственным отделом признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении жительницы Мирнинского района, признанной виновной в преступлении, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере).

Ранее сообщалось, что жительница Мирнинского района, являясь главным бухгалтером МБУ «Мемориал» муниципального образования «Город Мирный», причинила крупный материальный ущерб учреждению на сумму 303 тыс. 194 руб. 79 коп. путем присвоения из сейфа наличных денежных средств. В ходе расследования уголовного дела в полном объеме выполнены обеспечительные меры по возмещению ущерба, наложен арест на половину земельного участка, принадлежащего женщине.

28.08.2018 приговором Мирнинского районного суда назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии общего режима условно с испытательным сроком на 2 года с обязательством возмещения причиненного ущерба в полном объеме.