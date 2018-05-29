АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
12
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  62.27
 72.83
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
29.05.2018, 11:05
Происшествия
Лже-сотрудник банка проконсультировал пенсионера и похитил у него более 62000 рублей
29.05.2018, 10:55
Происшествия
В усть-алданских лесах действует режим ЧС
29.05.2018, 10:45
Происшествия
Пьяная компания набросилась на полицейских
29.05.2018, 10:35
Красота & Здоровье
Пострадавшие от паводка благодарят медиков
29.05.2018, 10:25
Экология
Экологическая акция «Посади дерево!»
29.05.2018, 10:15
Происшествия
В Якутии остаются подтопленными Среднеколымск, Зырянка и Верхнеколымск
29.05.2018, 10:05
Происшествия
Энергетики всю ночь устраняли последствия непогоды
29.05.2018, 10:00
Финансы
РСХБ поддержит создание крупного молочного кластера в Воронежской области
29.05.2018, 9:55
Происшествия
Эксклюзив
Состояние девушки, на которую упал светофорный столб, стабильно
29.05.2018, 9:54
Политика
Эксклюзив
Якутия должна вернуться в лоно Большой России
29.05.2018, 9:50
Общество
Паводковая обстановка на 9:00. За сутки ледоход прошел более 200 км
29.05.2018, 9:40
Республика
Для алданских школьников прозвучали «последние звонки»
29.05.2018, 9:30
Происшествия
Трое мужчин едва избежали смерти после отравления домашними консервами
29.05.2018, 9:20
Политика
Официальное представление нового врио главы Якутии ожидается 31 мая
29.05.2018, 9:10
Происшествия
За день в Якутии произошло шесть пожаров
29.05.2018, 9:00
Политика
Айсен Николаев: «Решение Президента РФ Владимира Путина – это огромное доверие и ответственность»
29.05.2018, 7:54
Политика
Фотофакт
Врио главы Якутии Айсен Николаев провел первые встречи
29.05.2018, 7:23
Политика
Фотофакт
Егор Борисов на прощальной встрече с командой
29.05.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Вторник 29 мая 2018
29.05.2018, 3:20
Республика
Энергетики устраняют последствия непогоды
29.05.2018, 3:17
Желток
Резонанс
Антонида Корякина: Разрушенная ураса не президентская, а министерская!
29.05.2018, 3:01
Желток
Эксклюзив
На встрече с Путиным Айсен Николаев был с оберегом
29.05.2018, 2:37
Желток
Резонанс
Как известные якутяне прокомментировали отставку главы и назначение врио главы
29.05.2018, 0:29
Столица
Мэрия: Последствия урагана будут устранены в кратчайшие сроки
28.05.2018, 23:04
Политика
Стал известен врио мэра Якутска
28.05.2018, 22:07
Общество
Фотофакт
Айсен Николаев в коридорах власти Кремля
28.05.2018, 22:04
Республика
Энергетики восстанавливают электроснабжение Центральной Якутии
28.05.2018, 22:02
Политика
Резонанс
Биография врио главы Якутии Айсена Николаева
28.05.2018, 21:58
Политика
Резонанс
Врио главы Якутии Николаев: Сделаю все возможное, чтобы это доверие оправдать
28.05.2018, 20:31
Политика
Эксклюзив
Экстра
Путин назначил врио главы Якутии Айсена Николаева
28.05.2018, 20:30
Политика
Путин принял отставку главы Якутии Егора Борисова
28.05.2018, 20:07
Политика
На место губернаторов приходят мэры?
28.05.2018, 19:18
Общество
Фотофакт
Знамение: когда Егор Борисов объявил об отставке разрушилась президентская ураса?
28.05.2018, 19:04
Политика
Экстра
Стал известен врио главы Якутии до выборов: его биография и трудовая деятельность
28.05.2018, 19:00
Красота & Здоровье
Внимание, конкурс «Нет лучше друга, чем здоровье»!
28.05.2018, 18:40
Спорт
Молодые медики испытали себя на меткость и «мягкотелость»
28.05.2018, 18:38
Происшествия
Видео
Фотофакт
Егор Борисов назвал мистикой, что его отставка совпала с ураганом
28.05.2018, 18:30
Культура & Образование
Анонс
1 июня в столице состоится концерт танцевальной группы «Discodolls»
28.05.2018, 18:20
Общество
Студенты ЯГСХА провели субботник в Табаге
28.05.2018, 18:14
Политика
Видео
Экстра
Глава Якутии Егор Борисов ушел в отставку — знаки и знамения
28.05.2018, 18:10
Экономика
Пострадавшим от паводка и других ЧС проавансируют детские пособия
28.05.2018, 18:00
Общество
Анонс
В Якутске пройдет фестиваль «Собери свое лето»
28.05.2018, 17:50
Спорт
Позитив
В Намцах побит всероссийский рекорд по прыжкам «Куобах»!
28.05.2018, 17:41
Происшествия
Департамент по лесным отношениям: Причина всех майских пожаров – человеческий фактор
28.05.2018, 17:40
Общество
Якутяне на балу национальностей в Санкт-Петербурге
28.05.2018, 17:30
Экономика
Бюджет Якутии: Более 130 млрд рублей направлены на повышение качества жизни населения
28.05.2018, 17:27
Столица
Резонанс
У Дома правительства появилась парковка для служебного транспорта
28.05.2018, 17:20
Спорт
Кто сразится за звание чемпиона Игр Дыгына — 2018?
28.05.2018, 17:16
Происшествия
Бровастая Энжи доставлена в полицию
28.05.2018, 17:16
Экономика
Объявление
29 мая предстоят временные ограничения электроснабжения
28.05.2018, 17:10
Финансы
Россельхозбанк увеличит объем инвестиций в АПК Калининградской области
28.05.2018, 17:02
Происшествия
Ликвидирован пожар на обогатительной фабрике АЛРОСА
28.05.2018, 17:00
Экономика
В Якутии установлен прожиточный минимум
28.05.2018, 16:57
Происшествия
Уехали на буранах, спасались на моторках
28.05.2018, 16:50
Экономика
Правительство Якутии отчитается в парламенте по исполнению бюджета — 2017
28.05.2018, 16:40
Столица
В Якутске отметили День добрососедства
28.05.2018, 16:30
Происшествия
В Якутии многодетная мать оставила младенца одного и ушла пьянствовать
28.05.2018, 16:29
Столица
Анонс
Диктуй свои законы – в Якутске объявлен II Конкурс правовых инициатив
28.05.2018, 16:20
Экология
Минприроды Якутии приглашает якутян на мероприятия ко Дню эколога
28.05.2018, 16:10
Республика
Фотофакт
Зеленые береты Мегино — Кангаласского улуса отмечают День пограничника
28.05.2018, 16:00
Столица
Объявление
29 и 30 мая перекроют улицы в районе Якутской ТЭЦ
28.05.2018, 16:00
Опрос
Опрос общественного мнения: какой вы хотите детский центр в Якутске?
28.05.2018, 15:50
Культура & Образование
Анонс
Вечер памяти якутского поэта Баал Хабырыыса
28.05.2018, 15:40
Экономика
ЯТЭК завершает подготовку к летнему сезону в Кысыл-Сыре
28.05.2018, 15:34
Происшествия
Из Березовки ушла вода
28.05.2018, 15:30
Республика
Паводковая обстановка на территории Якутии
28.05.2018, 15:20
Столица
Предприниматели Якутска отметили профессиональный праздник
28.05.2018, 15:10
Происшествия
Резонанс
В Якутске ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов
28.05.2018, 15:00
Происшествия
Внимание, розыск!
28.05.2018, 14:50
Красота & Здоровье
Коробка храбрости: Пусть сердца будут открыты для добрых дел
28.05.2018, 14:40
Происшествия
В Якутске задержан бутлегер
28.05.2018, 14:30
Красота & Здоровье
Интервью
Анестезиолог Василий Якушев: на границе между жизнью и смертью
Архив новостей
Происшествия
29 мая 2018, 10:15
99

В Якутии остаются подтопленными Среднеколымск, Зырянка и Верхнеколымск

В Колымской группе районов в двух МО подтоплено три населенных пункта: г.Среднеколымск Среднеколымского района, Зырянка и Верхнеколымск Верхнеколымского района в которых частично подтоплено: 109 дворовые  территории, с населением 826 человек, в том числе 182 ребенка. Заблаговременно  отселено 246 человек, в том числе 42 детей. Все жильцы размещены по родственникам и знакомым, в том числе в ПВР разместились 8 человек, в том числе 1 ребенок.

В подтопленных населенных пунктах организована работа трех ПВР общей вместимостью более 300 человек, которые обеспечены продуктами питания, медикаментами и средствами первой необходимости в полном объеме. Населению оказывается вся необходимая адресная помощь. На период работы ПВР будет обеспечен охрана общественного порядка,  дежурство медицинских работников и психологов. Мероприятия превентивного характера выполнены в полном объеме. Организована работа спасателей.

— в г. Среднеколымск, остается частично подтоплено 57 дворовых территорий, в которых проживает 246 человек, в том числе 42 ребенка. Заблаговременно отселено  246 человек, в том числе 42 ребенка. Жильцы размещены по родственникам и знакомым, в ПВР разместились 8 человек, в том числе 1 ребенок.

— в н.п. Зырянка, Верхнеколымского района, частично подтоплено 25 дворовых территорий, в которых проживает 391 человек, в том числе 88 детей. Жильцы не отселены, жилые дома стоят на сваях.

— в н.п. Верхнеколымск Верхнеколымского района частично подтоплено: 27 дворовых территорий, в которых проживает 189 человек, в том числе 52 детей. Жильцы не отселены, жилые дома стоят на сваях.

Остаются подтоплены две Взлетно-посадочные полосы в г. Среднеколымск и н.п. Зырянка. Данное явление происходит ежегодно, так как взлетная полоса располагается ниже пойменной части р. Колыма. В превентивных целях дирекцией ФКП «Аэропорты Севера» для недопущения возникновения аварийных ситуаций принято решение по ограничению работы аэропортов по приему и отправке воздушного судна типа Ан-24 и Ан-26. Оба Аэропорта открыты для приема вертолетной техники. Произведен демонтаж светосигнальных устройств и технического оборудования со взлетной полосы аэропорта Зырянка. Организованы стыковочные рейсы вертолетной техникой.

Для мониторинга паводковой обстановки на реке Колыма в Среднеколымском районе планируется вылет воздушного судна Ми-8 АК «ПАЛ».

В Кобяйском, Верхнеколымском, Среднеколымском и Нижнеколымском районах и ГО «г. Якутск» продолжают работу пять групп федеральных и региональных спасателей в количестве 40 человек личного состава, 8 плавсредств.

В связи со сложной паводковой обстановкой ГУ МЧС России по РС (Я) функционирует в режиме «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ». На территории Республики введен режим «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» федерального уровня.

Для контроля за прохождением паводка на территории республики работают  оперативные группы Главного управления МЧС России по РС (Я).

На базе Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления организовано дежурство межведомственной рабочей группы Правительства Республики Саха (Якутия) по планированию противопаводковых мероприятий и отслеживанию прохождения весеннего половодья. Круглосуточно работает телефон «Доверия» 8(4112) 39-99-99, позвонив на который граждане могут получить интересующую их информацию.

Паводковая обстановка в Якутии находится на контроле Правительства республики и Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Паводковая обстановка в Якутии находится на контроле Правительства республики и Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) обращается к жителям Кобяйского, Верхнеколымского и Среднеколымского, Нижнеколымского районов с просьбой подготовиться к прохождению паводковых вод. Для этого необходимо заблаговременно поднять все ценные вещи на чердак, вывести домашний скот на заранее отведенные возвышенные участки, собрать документы, предметы первой необходимости и следить за уровнями реки и сообщениями местных властей.

Также Главное управление МЧС России по РС (Я) рекомендует жителям республики воздержаться от выхода в пойменные места в период прохождения ледохода.

comments powered by HyperComments
Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС (Я)
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
26.05.2018, 21:41
Столица
Резонанс
В Якутске ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов
27.05.2018, 8:08
Общество
Молодая исследовательница вернула имена сунтарского купца, лидера повстанцев и красного командира
26.05.2018, 9:14
Республика
«Справедливая Россия» — Проблемы прикованных к кровати больных пациентов
26.05.2018, 19:21
Общество
Резонанс
В Якутске прошел митинг сборщиков бивней мамонта
26.05.2018, 19:01
Происшествия
Колыма подтопила взлетно-посадочные полосы аэропортов Зырянки и Среднеколымска
26.05.2018, 0:22
Столица
Александр Подголов посадил фамильное дерево
27.05.2018, 7:54
Культура & Образование
Душевный вечер поэта-якутянина прошел в Санкт- Петербурге
24.05.2018, 8:33
Происшествия
Эксклюзив
Без эмоций о медиаскандале с Александром Борисовым
28.05.2018, 20:30
Политика
Путин принял отставку главы Якутии Егора Борисова
26.05.2018, 9:06
Происшествия
В центре Якутска загорелся жилой дом
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Фотофакт
Политика
29.05.2018

Врио главы Якутии Айсен Николаев провел первые встречи

Резонанс
Желток
29.05.2018

Антонида Корякина: Разрушенная ураса не президентская, а министерская!

Эксклюзив
Желток
29.05.2018

На встрече с Путиным Айсен Николаев был с оберегом

Столица
29.05.2018

Мэрия: Последствия урагана будут устранены в кратчайшие сроки

Резонанс
Политика
28.05.2018

Врио главы Якутии Николаев: Сделаю все возможное, чтобы это доверие оправдать

Эксклюзив Экстра
Политика
28.05.2018

Путин назначил врио главы Якутии Айсена Николаева

Фотофакт
Общество
28.05.2018

Знамение: когда Егор Борисов объявил об отставке разрушилась президентская ураса?

Экстра
Политика
28.05.2018

Стал известен врио главы Якутии до выборов: его биография и трудовая деятельность