В Якутии остаются подтопленными Среднеколымск, Зырянка и Верхнеколымск

В Колымской группе районов в двух МО подтоплено три населенных пункта: г.Среднеколымск Среднеколымского района, Зырянка и Верхнеколымск Верхнеколымского района в которых частично подтоплено: 109 дворовые территории, с населением 826 человек, в том числе 182 ребенка. Заблаговременно отселено 246 человек, в том числе 42 детей. Все жильцы размещены по родственникам и знакомым, в том числе в ПВР разместились 8 человек, в том числе 1 ребенок.

В подтопленных населенных пунктах организована работа трех ПВР общей вместимостью более 300 человек, которые обеспечены продуктами питания, медикаментами и средствами первой необходимости в полном объеме. Населению оказывается вся необходимая адресная помощь. На период работы ПВР будет обеспечен охрана общественного порядка, дежурство медицинских работников и психологов. Мероприятия превентивного характера выполнены в полном объеме. Организована работа спасателей.

— в г. Среднеколымск, остается частично подтоплено 57 дворовых территорий, в которых проживает 246 человек, в том числе 42 ребенка. Заблаговременно отселено 246 человек, в том числе 42 ребенка. Жильцы размещены по родственникам и знакомым, в ПВР разместились 8 человек, в том числе 1 ребенок.

— в н.п. Зырянка, Верхнеколымского района, частично подтоплено 25 дворовых территорий, в которых проживает 391 человек, в том числе 88 детей. Жильцы не отселены, жилые дома стоят на сваях.

— в н.п. Верхнеколымск Верхнеколымского района частично подтоплено: 27 дворовых территорий, в которых проживает 189 человек, в том числе 52 детей. Жильцы не отселены, жилые дома стоят на сваях.

Остаются подтоплены две Взлетно-посадочные полосы в г. Среднеколымск и н.п. Зырянка. Данное явление происходит ежегодно, так как взлетная полоса располагается ниже пойменной части р. Колыма. В превентивных целях дирекцией ФКП «Аэропорты Севера» для недопущения возникновения аварийных ситуаций принято решение по ограничению работы аэропортов по приему и отправке воздушного судна типа Ан-24 и Ан-26. Оба Аэропорта открыты для приема вертолетной техники. Произведен демонтаж светосигнальных устройств и технического оборудования со взлетной полосы аэропорта Зырянка. Организованы стыковочные рейсы вертолетной техникой.

Для мониторинга паводковой обстановки на реке Колыма в Среднеколымском районе планируется вылет воздушного судна Ми-8 АК «ПАЛ».

В Кобяйском, Верхнеколымском, Среднеколымском и Нижнеколымском районах и ГО «г. Якутск» продолжают работу пять групп федеральных и региональных спасателей в количестве 40 человек личного состава, 8 плавсредств.

В связи со сложной паводковой обстановкой ГУ МЧС России по РС (Я) функционирует в режиме «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ». На территории Республики введен режим «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» федерального уровня.

Для контроля за прохождением паводка на территории республики работают оперативные группы Главного управления МЧС России по РС (Я).

На базе Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления организовано дежурство межведомственной рабочей группы Правительства Республики Саха (Якутия) по планированию противопаводковых мероприятий и отслеживанию прохождения весеннего половодья. Круглосуточно работает телефон «Доверия» 8(4112) 39-99-99, позвонив на который граждане могут получить интересующую их информацию.

Паводковая обстановка в Якутии находится на контроле Правительства республики и Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Паводковая обстановка в Якутии находится на контроле Правительства республики и Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) обращается к жителям Кобяйского, Верхнеколымского и Среднеколымского, Нижнеколымского районов с просьбой подготовиться к прохождению паводковых вод. Для этого необходимо заблаговременно поднять все ценные вещи на чердак, вывести домашний скот на заранее отведенные возвышенные участки, собрать документы, предметы первой необходимости и следить за уровнями реки и сообщениями местных властей.

Также Главное управление МЧС России по РС (Я) рекомендует жителям республики воздержаться от выхода в пойменные места в период прохождения ледохода.