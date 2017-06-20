В Якутии оштрафована администрация муниципалитета

Прокуратура Кобяйского района в ходе проверки исполнения бюджетного законодательства в адрес администрации МО «Ниджилинский наслег» направлено требование о предоставлении необходимой информации по существу проводимой проверки.

Согласно статье 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор при осуществлении возложенных на него функций вправе требовать от руководителей и других должностных лиц органов местного самоуправления представления необходимых документов.

Ответ на указанное требование в прокуратуру района в установленный срок не поступил, в связи с чем в адрес администрации муниципального направлено письменное напоминание о необходимости исполнения требования.

Между тем, необходимые сведения администрацией своевременно не представлены без уважительных причин, требование длительное время не исполнялось, что препятствовало полной и всесторонней проверке.

В этой связи прокурором в отношении юридического лица – администрации МО «Ниджилинский наслег» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.17.7 КоАП РФ – умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом.

По результатам рассмотрения юридическое лицо судом оштрафовано на сумму 50 тыс. рублей.

Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами.