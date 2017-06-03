В Якутии опрокинулся “Урал” с вахтовиками. Есть пострадавшие

Сегодня в 10:38 час. на участке автодороги в 90 км от г. Олекминск в сторону Алданского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным установлено, что водитель большегрузной автомашины марки “Урал” двигался вдоль газопроводной ветки и при спуске допустил опрокидывание.

В результате ДТП шестеро пострадавших, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

В 12:30 час. на место происшествия вылетела следственно-оперативная группа для проведения проверки.