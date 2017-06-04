В Якутии опрокинулся УРАЛ: новые подробности ДТП

3 июня, в Олекминском районе мужчина за рулем большегрузной автомашины марки «Урал-вахта», двигаясь по технологической дороге вдоль трассового проезда ВСТО на спуске не справился с рулевым управлением, съехал с проезжей части и допустил опрокидывание в кювет. В автомашине в момент аварии находилось 29 пассажиров — вахтовиков, возвращавшиеся домой к своим семьям.

Автодорога на данном участке оборудована всеми необходимыми дорожными знаками, имеет две полосы движения по одной в каждом направлении. Покрытие проезжей части песчано-гравийное, ширина проезжей части составляет 9,8 м., высота насыпи 1,10 метра, состояние проезжей части сухое.

Вертолетом, для осмотра и оказания медицинской помощи, доставлено 8 человек (7 пассажиров и водитель) в город Олекминск. Все они с различными травмами госпитализированы в хирургическое отделение Олекминской больницы. Угрозы жизни пострадавшим в ДТП нет.

Водитель, имеет 10-летний стаж вождения и по всем проведенным исследованиям был трезвый. Ранее нарушений Правил дорожного движения не допускал.