В Якутии определили «Издателя» и «Полиграфиста года»

На Балу прессы озвучены имена победителей республиканских конкурсов «Издатель года» и «Полиграфист года».

Ко Дню российской печати министерство связи и информационных технологий Республики Саха (Якутия) определи победителей отраслевых конкурсов «Издатель года» и «Полиграфист года». Имена победителей были озвучены на Бале прессы, прошедшем 12 января в городе Якутске.

Жюри под председательством заместителя министра Чокуура Гаврильева рассмотрело шесть заявок от издателей на конкурс «Издатель года» и пять заявок от типографий на конкурс «Полиграфист года».

В первой группе среди городских (Мирный, Нерюнгри, Якутск) и республиканских типографий победителем конкурса 2017 года «Полиграфист года» признан Владимир Аржаков, главный технолог производственно-технического управления ОАО «Медиа-холдинг «Якутия». Дипломантом конкурса признана Ирина Рютина, переплетчик переплетного цеха ОАО «Медиа-холдинг «Якутия».

В группе улусных и городских (поселковых, наслежных) типографий лауреатом конкурса признана Нарьяну Бурцеву, дизайнер-полиграфист АУ Республики Саха (Якутия) «Редакционно-издательское объединение «Сана олох» Чурапчинского улуса. Дипломантом конкурса стал Иван Старостин, технический редактор, печатник АУ «Редакционно- издательское объединение «Хотугу Кыым» Абыйского улуса.

В конкурсе «Издатель года» победители также были определены в двух группах. Среди городских (Мирный, Нерюнгри, Якутск) и республиканских издательств звание лауреата конкурса присуждено издательству «Кытыл» (г.Якутск), дипломанта – Наталье Игнатьевой, ведущему редактору редакции заказных изданий Национального книжного издательства «Бичик» им. С.А. Новгородова. Среди районных, поселковых, наслежных издательств победителем признана Анна Посельская, редактор-директор АУ «Редакция газеты «Таатта» Тааттинского улуса. Звание дипломанта присуждено Василию Алексееву, редактору-директору АУ «Редакция газеты «Yлэ kyyhэ» Горного улуса.