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Культура & Образование
7 августа 2018, 17:35
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В Якутии определены основные направления работы в области культуры

На дискуссионной площадке, посвященной сохранению традиций, деятели культуры обозначили перспективы развития в сфере культуры республики.

На вопрос, есть ли в сельских клубах идеологические задачи для культурного воспитания населения, заместитель главы МР «Намский улус» Инна Сивцева ответила, что сельские клубы работают по Уставу. «Материально-техническая база сильно устарела, но, тем не менее, все сельские клубы являются центрами общественной, политической, культурной жизни наслегов. В каждом наслеге необходим Центр культуры. В настоящее время идет работа по модернизации сельских клубов, центров культурного развития и Домов народного творчества», — сообщила заместитель главы

Кроме того, Инна Иннокентьевна озвучила проблему нехватки кадров, обеспечения молодых специалистов жильем.

Директор Якутского колледжа Культуры и Искусств Захар Никитин добавил, что за последние годы молодежь охотно идёт в культуру. На сегодня по профилю «режиссура» на 15 бюджетных мест поступило 200 заявлений.

Он убеждён в том, что развитие сферы культуры обеспечивает крепкую связь между народами и поколениями, нравственные устои личности и её духовное становление, воспитание молодого поколения на основе любви к своей республике и народу. Но многое зависит от тех, кто работает в сфере. Культура будет развиваться лишь тогда, когда сами культработники на деле смогут проявить свою эффективность. Очень важно на территориях проводить как можно больше культурно-массовых мероприятий, причём действительно интересных людям. При этом не забывать о контактах с другими улусами Якутии, приглашая творческие коллективы к себе в гости.

По итогам дискуссии Инна Сивцева прокомментировала: «Определены основные направления работы в области культуры. Были заслушаны различные мнения по части улусных и республиканских масштабов. Мы рады, что были услышаны по части квалифицированных кадров. У нас не хватает хореографов, есть проблемы по кадрам в Детских школах искусств. Думаю, если будут приняты меры по поддержке молодых специалистов на селе, то это было бы отлично».

«Материально-техническая база желает быть лучшего. Айсен Сергеевич в своей речи обратил внимание на то, что во многих улусах нет Центров культуры. К примеру, в Намцах здание клуба не отвечает современным стандартам. Клуб деревянный, зимой холодно. Всего 160 мест, где проживает 10 тыс. человек. Люди ездят на концерты в город, поэтому наш клуб никак не конкурирует. В Намском улусе 23 клубных учреждений, из них только 4 клуба работают в новых зданиях. Это наша наболевшая тема», — резюмировала Инна Сивцева.

В завершение дискуссионной площадки врио Главы республики Айсен Николаев отметил: «За два месяца я посетил свыше 20 районов. Многие руководители, жители главной проблемой ставят строительство дворцов культуры. Соответственно, эти задачи должны решаться». Он привел пример села Майя Мегино-Кангаласского улуса, где деревянный Дом культуры возведен в 60—х годах и пришел в непригодность. «За счет бюджета республики во всех городах и селах нельзя построить объекты. Нужно развивать государственно-частное партнерство», — заявил врио Главы республики.

Источник: Сардана Дмитриева
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