В Якутии около 69 тысяч человек остались без света

Отключена линия электропередачи (ВЛ 110 кВ) «Сунтар- Вилюйск». Жители четырех районов Якутии остались без электричества из-за отключения линии электропередачи (ВЛ 110 кВ) «Сунтар- Вилюйск», сообщает Минэнерго РФ. «Без электроснабжения остались бытовые потребители в Сунтарском, Верхневилюйском, Вилюйском и Нюрбинском районах (около 69 000 человек). Мощность отключенных потребителей — 14 МВт», — говорится в сообщении. По данным Минэнерго, отключились подстанции «Эльгяй», «Шея», «Кюндядя», «Нюрба», «Онхой», «Верхневилюйск» и «Вилюйск». В настоящий момент ведутся аварийно-восстановительные работы. comments powered by HyperComments Источник: "Интерфакс"

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