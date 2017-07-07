В Якутии около 69 тысяч человек остались без света

Отключена линия электропередачи (ВЛ 110 кВ) «Сунтар- Вилюйск».
Жители четырех районов Якутии остались без электричества из-за отключения линии электропередачи (ВЛ 110 кВ) «Сунтар- Вилюйск», сообщает Минэнерго РФ.
«Без электроснабжения остались бытовые потребители в Сунтарском, Верхневилюйском, Вилюйском и Нюрбинском районах (около 69 000 человек). Мощность отключенных потребителей — 14 МВт», — говорится в сообщении.
По данным Минэнерго, отключились подстанции «Эльгяй», «Шея», «Кюндядя», «Нюрба», «Онхой», «Верхневилюйск» и «Вилюйск».
В настоящий момент ведутся аварийно-восстановительные работы.comments powered by HyperComments
Источник: "Интерфакс"