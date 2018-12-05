В Якутии огонь не щадит гаражи с авто

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

03 декабря 2018 г. в 05.17. на пульт службы «01» поступило сообщение о пожаре в частном гараже на ул. Чернышевского г. Якутск. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения – через пять минут, из гаража был виден открытый огонь. В результате пожара гараж и автомобиль повреждены по всей площади. Общая площадь пожара — 20 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

03 декабря 2018 г. в 22.46. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании в жилом доме в микрорайоне Борисовка-1 г. Якутска. Через пять минут к месту вызова прибыло первое пожарное подразделение. В результате пожара огнем повреждена мягкая мебель на площади 6 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются. Пожарными спасен жилой дом.

04 декабря 2018 г. в 12.15. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже в микрорайоне Надежный г. Удачный Мирнинского района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения – через три минуты, горел гараж открытым огнем. В результате пожара гараж поврежден по всей площади и два грузовых автомобиля по всей площади. Общая площадь пожара — 90 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.