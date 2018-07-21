В Якутии огнеборцы «отодвинули» лесной пожар от нюрбинского села

В Нюрбинском районе Якутии в результате усилий огнеборцев расстояние от лесного пожара до села Чукаар увеличилось с пяти до более семи километров. Эвакуации населения не проводилось, угрозы населённому пункту нет. Самолёт-амфибия БЕ-200 ЧС за пять раз сбросил на горящую тайгу 45 тонн воды.

20 июля:

21 июля: