В Якутии огнеборцы «отодвинули» лесной пожар от нюрбинского села

В Нюрбинском районе Якутии в результате усилий огнеборцев расстояние от лесного пожара до села Чукаар увеличилось с пяти до более семи километров. Эвакуации населения не проводилось, угрозы населённому пункту нет. Самолёт-амфибия БЕ-200 ЧС за пять раз сбросил на горящую тайгу 45 тонн воды.
20 июля:
21 июля:
Источник: http://www.1sn.ru/213672.html
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