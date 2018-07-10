В Якутии однокомнатная квартира должника будет реализована на торгах

На прошлой неделе судебные приставы-исполнители Мирнинского РОСП Управления ФССП по Республике Саха (Якутия) осуществили арест имущества должника, являющегося предметом залога.

Мужчина, взяв на себя обязательства по ипотеке, не смог ее закрыть и, таким образом, накопил задолженность на общую сумму свыше 1 млн 390 тыс. рублей.

По решению суда, на заложенную однокомнатную квартиру в центре города Мирного, обращено взыскание путем реализации с публичных торгов. Цена квартиры установлена судом – свыше 1 млн 700 тыс. рублей.

Судебные приставы-исполнители составили акт описи ареста имущества на указанную квартиру. В дальнейшем жилье будет выставлено на торги в целях удовлетворения требований банка.

Квартира, расположенная в центре алмазной столицы республики, предстала перед приставами, мягко говоря, в нерентабельном виде. Кухня, зал, коридор, туалет захламлены мусором и бытовыми отходами, повсюду антисанитарные условия. Мужчина пояснил, что «длительное время квартира сдавалась другим людям». Однако из других источников выяснилось, что арендаторов не было, и в ней проживает должник.

По словам приставов, мужчина работает в одной из престижных компаний города Мирного.

Самостоятельно проверить себя и своих знакомых на наличие долгов Вы можете на официальном сайте Управления (http://r14.fssprus.ru) при помощи электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств», или с помощью мобильного приложения «ФССП», скачав в Google Play, AppStore, Windows.