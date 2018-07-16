В Якутии одинокий отец обвиняется в истязании детей

Прокуратура Томпонского района провела проверку соблюдения законодательства о профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних.

Установлено, что вместе с отцом проживают двое малолетних детей, мать которых лишена в их отношении родительских прав.

При этом отец детей, ненадлежаще исполнял своим родительские обязанности в их отношении, оставлял детей дома одних без присмотра, дети проживали в антисанитарных условиях, без соблюдения режима сна и отдыха, без питания в соответствии с их возрастом. Также согласно данным прокурорской проверки отец неоднократно наносил удары по детям шнуром от зарядного устройства, ремнем, деревянной палкой.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ст.156 УК РФ (неисполнение родителем обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним).

В настоящее время по уголовному делу прокурором утверждено обвинительное заключение и оно направлено в суд для рассмотрения по существу.