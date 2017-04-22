В Якутии объявлена борьба с бедностью

Указ Главы Республики Саха (Якутия) «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Республике Саха (Якутия)»

В целях проведения политики по усилению адресной социальной поддержки малоимущих категорий граждан, снижению уровня безработицы, развитию самозанятости как приоритетных направлений по борьбе с бедностью п о с т а н о в л я ю:

1. Правительству Республики Саха (Якутия) (Чекин Е.А.):

1.1. Обеспечить участие органов местного самоуправления в принятии решений по установлению граждан, особо нуждающихся в социальной поддержке, и организации приема заявлений по:

— оказанию адресной материальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, на приобретение продуктов питания и одежды;

— предоставлению государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам на основе социального контракта;

— организации оплачиваемых общественных работ в сельской местности Республики Саха (Якутия);

— предоставлению единовременной финансовой помощи на организацию самозанятости безработных граждан;

— организации временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы.

1.2. С 01 июля 2017 года предусмотреть:

— увеличение в 1,5 раза размеров ежемесячных пособий на ребенка гражданам, имеющим детей, исходя из применения критериев нуждаемости;

— увеличение объема финансирования мероприятий по оказанию адресной материальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в 2 раза;

— увеличение объема финансирования мероприятий на содействие самозанятости безработных граждан в 3 раза;

— увеличение объема финансирования мероприятий на организацию общественных работ в сельской местности Республики Саха (Якутия) в 3,5 раза;

— увеличение объема финансирования мероприятий на организацию временной занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы,

в 7 раз.

1.3. С 2018 года предусмотреть:

-25,0 млн руб. на финансирование мероприятий по оказанию единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан на подключение жилых домов к электроотоплению, проживающим в муниципальных районах, в которых установлены льготные тарифы для населения на электроотопление;

— увеличение объема финансирования на оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам на основе социального контракта в 1,5 раза.

1.4. Установить:

— бесплатное посещение детьми до 18 лет музеев, находящихся в государственной собственности Республики Саха (Якутия);

— бесплатное посещение несовершеннолетними детьми из многодетных семей, имеющих 5 и более детей, учреждений культуры и спорта, находящихся в государственной собственности Республики Саха (Якутия);

— ежегодное предоставление на конкурсной основе иных межбюджетных трансфертов из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 100 сельским поселениям в размере 1 млн рублей каждому поселению на содействие самозанятости граждан в сельском хозяйстве в виде субсидий малоимущим гражданам.

1.5. Обеспечить дальнейшую реализацию мероприятий по:

— оказанию единовременной адресной материальной помощи малоимущим и отдельным категориям граждан на газификацию и подключение жилых домов к централизованным источникам теплоснабжения и электроотоплению отдельным категориям граждан;

предоставлению ежегодной денежной выплаты на детей из малоимущих многодетных семей для приобретения комплекта школьной, спортивной и другой детской (подростковой) одежды;

— предоставлению малоимущим семьям комплектов для новорожденных;

— организации полноценным питанием детей в возрасте до 3 лет из малоимущих семей;

— предоставлению детям до 3 лет и детям из многодетных семей в возрасте до 6 лет бесплатных лекарств, приобретаемых по рецептам врачей;

-организации льготного питания обучающихся из малоимущих семей в государственных общеобразовательных и государственных профессиональных образовательных организациях Республики Саха (Якутия);

— организации доступности дополнительного образования для детей из малоимущих семей в государственных и муниципальных образовательных организациях;

-предоставлению государственной социальной стипендии студентам, получившим государственную социальную помощь, обучающимся в профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения, за счет государственного бюджета Республики Саха (Якутия);

— предоставлению компенсации стоимости проезда один раз в год до места учебы и обратно к месту жительства студентам из малоимущих семей, обучающимся в профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения, за счет государственного бюджета Республики Саха (Якутия).

1.6. При разработке проекта закона Республики Саха (Якутия) о внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) от 20 декабря 2016 г. 1758-З № 1073-V «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» предусмотреть бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий, предусмотренных настоящим Указом.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Саха (Якутия):

— заключить Соглашения о взаимодействии с органами социальной защиты населения и центрами занятости населения по реализации мероприятий, указанных в пункте 1.1 настоящего Указа, до 01 июня 2017 года;

-создать комиссии на уровне поселений, городских округов с участием общественности по определению получателей мер поддержки на ремонт фасадов и ограждений индивидуальных жилых домов малоимущих семей, организацию самозанятости малоимущих граждан в сельском хозяйстве и иным мероприятиям, указанным в пункте 1.1 настоящего Указа;

— организовать льготный проезд на общественном автомобильном транспорте для детей из многодетных малоимущих семей;

— организовать бесплатное посещение несовершеннолетними детьми из многодетных семей, имеющих 5 и более детей, учреждений культуры и спорта, находящихся в муниципальной собственности;

— организовать льготное питание обучающихся из малоимущих семей в муниципальных общеобразовательных организациях;

-оказывать поддержку малоимущим семьям на ремонт фасадов и ограждений индивидуальных жилых домов в размере не менее 10 % от объема субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия), полученных на благоустройство территорий населенных пунктов.

3. Правительству Республики Саха (Якутия) (Чекин Е.А.) до 01 июля 2017 года разработать и утвердить порядок и условия реализации мероприятий, предусмотренных настоящим Указом.

4. Контроль исполнения настоящего Указа оставляю за собой.

5. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.