В Якутии объявлен режим ЧС регионального характера

Руководством республики приняты незамедлительные меры по тушению лесных пожаров. Врио главы Якутии Айсен Николаев подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера.
Сегодня в Якутии установлен IV-V класс пожарной опасности в лесах. В результате неблагоприятных природных условий, сухих гроз увеличились количество и площадь лесных пожаров.+
Айсен Николаев дал поручение правительству республики принять меры по тушению лесных пожаров и недопущению угрозы населенным пунктам в условиях режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера.
По оперативным данным на утро 9 июля, в республике зарегистрировано 18 природных пожаров. Больше всех возгораний — в Сунтарском, Верхневилюйском и Намском улусах.
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