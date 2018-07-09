В Якутии объявлен режим ЧС регионального характера

Руководством республики приняты незамедлительные меры по тушению лесных пожаров. Врио главы Якутии Айсен Николаев подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера.

Сегодня в Якутии установлен IV-V класс пожарной опасности в лесах. В результате неблагоприятных природных условий, сухих гроз увеличились количество и площадь лесных пожаров.+

Айсен Николаев дал поручение правительству республики принять меры по тушению лесных пожаров и недопущению угрозы населенным пунктам в условиях режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера.

По оперативным данным на утро 9 июля, в республике зарегистрировано 18 природных пожаров. Больше всех возгораний — в Сунтарском, Верхневилюйском и Намском улусах.