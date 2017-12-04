В Якутии объявлен Год содействия занятости населения

Глава Якутии Егор Борисов официально объявил 2018-й год Годом содействия занятости населения. Соответствующий указ глава республики подписал 4 декабря.

Указ определяет четыре приоритетные задачи республики. Это повышение трудовой занятости населения, совершенствование системы подготовки кадров и повышение их трудовой мобильности, а также совершенствование государственной службы занятости населения.

План мероприятий по проведению Года содействия занятости населения правительство Якутии утвердит до 29 декабря.