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5 сентября 2018, 16:58
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В Якутии обсужден вопрос проезда ленчан по дороге ВСТО

5 сентября состоялся Круглый стол по вопросу проезда по дороге ВСТО для жителей Ленского района.

В работе Круглого стола приняли участие Секретарь Якутского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сахамин Афанасьев, генеральный директор ООО «Транснефть-Восток» Александр Пузиков, министр промышленности и геологии РС(Я) Максим Терещенко, представители министерств, депутатского корпуса и инициативная группа Ленского района во главе с Секретарем Ленского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Анатолием Макушевым.

Открывая работу Круглого стола Секретарь Якутского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сахамин Афанасьев отметил важность обсуждаемого вопроса:

— Данный вопрос неоднократно поднимался и обсуждался на многих уровнях. Необходимо найти правильные пути решения. Приглашаю к конструктивному разговору.

Инициатор Круглого стола Секретарь Ленского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Анатолий Макушев в первую очередь поблагодарил руководство ООО «Транснефть-Восток» за оказываемую адресную помощь учреждениям, трудоустроено на предприятие более 350 жителей района.

—  Мы понимаем что ВСТО является стратегическим объектом. Но, проблема транспортного сообщения стоит перед жителями уже десятки лет. Просим рассмотреть вопрос механизм проезда для жителей поселков Витим, Пеледуй и Толон Ленского района вдольтрассовый проезд по ВСТО два раза в неделю, с установленной квотой автомашин.

По словам министра промышленности и геологии РС(Я) Максима Терещенко, компания осуществляя допуск к трассе жителей района рискует безопасностью производственного объекта, но при этом дорога людям нужна.

— Регламентом предусматривается возможность провоза социальных, жизненно-необходимых товаров, также карет Скорой помощи и пожарных машин. Не стоит забывать про взаимоуважение, искренне надеюсь на понимание сторон.

Член инициативной группы, экс-председатель Ленского землячества Людмила Колосова:

— Я очень благодарна, что Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» подняла очень сложный для ленчан вопрос и собрала сегодня всех заинтересованных за этим Круглым столом. С приходом ВСТО ленчане надеялись, что благодаря приходу крупных недропользователей, жизнь в районе изменится, а получается наоборот: дороги – нет, школы – нет. Считаю, что права местных жителей ущемлены.

Генеральный директор ООО «Транснефть-Восток» Александр Пузиков:

— Мы должны конструктивно подойти к решению данного вопроса, всесторонне обсудить.

В собственности нашего предприятия находится более двух тысяч километров вдольтрассового проезда, этот объем дороги требует постоянного ухода, приведения в нормативное состояние. А ведь это не только трасса, а еще 35 мостов. Трасса должна обеспечивать безопасное прохождение специальной и аварийной техники.

Помимо этого, трасса выполнена не в соответствии со стандартами, действующими для дорог России (углы наклона, радиусы поворотов, ширина проезда) к пропускаемому для проезда транспорту предъявляются специальные требования.

Несмотря на все это, войдя в положение населения, мы пропускаем машины. С начала этого года на проезд по дороге ВСТО поступило 2 325 заявок, отклонено – 725. Отказы, в основном были из-за несоответствия транспортного средства к требованиям, фальсификации документов и попытке провезти запрещенный коммерческий груз. Хотелось бы еще подчеркнуть недобросовестное отношение людей к собственности предприятия: обрыв оптоволокна, обстрел линий и дорожных знаков. Из-за халатного отношения водителей происходят дорожно-транспортные происшествия, был случай со смертельным исходом. А вдоль трассы нет сотовой связи. Все, что происходит на трассе, это происходит на объекте повышенной опасности. Необходимо подойти к решению вопроса комплексно. Мы готовы к диалогу.

Заслушав всех участников Круглого стола было принято решение создать рабочую группу, которая проведет анализ сложившейся ситуации. По итогам будет подготовлены системные предложения.

— Благодарю команду ООО «Транснефть-Восток» и Александра Пузикова за подробную информацию. Надо констатировать тот факт, что компания идет навстречу жителям Ленского района, она зарекомендовала себя как социальноориентированная. Диалог состоялся, во время которого мы начали слышать и слушать друг друга, принимать правильные решения. Рабочая группа необходима. В состав группы необходимо включить представителей министерств транспорта и дорожного хозяйства, предпринимательства, торговли и туризма, промышленности и геологии, администрации Ленского района и членов инициативной группы. Минтрансу необходимо разработать дорожную карту взаимодействия сторон и вынести на обсуждение правительства,- резюмировал Сахамин Афанасьев.

Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия".
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