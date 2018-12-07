В Якутии обокрали именинника

В дежурную часть ОМВД России по Верхнеколымскому району по факту кражи обратился 47-летний гражданин. Заявитель пояснил, что по случаю своего дня рождения собрал у себя в квартире друзей и знакомых. Гости всю ночь распивали спиртные напитки и разошлись только под утро. Проснувшись, хозяин квартиры решил сходить на обед к родной сестре, которая проживает неподалеку. Но перед уходом он забыл запереть дверь своей квартиры. Вернувшись обратно, он обнаружил, что из квартиры похищено имущество. Общая сумма ущерба составила 10 000 рублей.

В ходе оперативно – розыскных мероприятий полицейскими был установлен подозреваемый. Им оказался 31-летний сосед потерпевшего, который также накануне был у него в гостях.

Выяснилось, что подозреваемый случайно заметил, как потерпевший покидает свой дом, забыв закрыть входную дверь. Воспользовавшись этим, он зашел в квартиру и похитил плазменный телевизор, микроволновку и спутниковый приемник.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.