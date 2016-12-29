В Якутии обнаружили незаконную добычу зайца-беляка (шок-контент)

Госинспекторами Министерства охраны природы РС(Я) в ходе проведения рейдовых мероприятий на территории Таттинского улуса выявлен факт незаконной охоты на зайца-беляка.

13 декабря при патрулировании охотничьих угодий общего пользования сотрудниками Таттинской инспекции охраны природы проверена автомашина УАЗ, в салоне которой обнаружены 7 особей зайца-беляка и 43 петель, изготовленных из одножильной металлической проволоки. Незаконной добычей 7 особей зайца-беляка охотничьим ресурсам причинен ущерб в размере 14500 рублей. На месте совершения правонарушения составлены протокол досмотра транспортного средства, протокола изъятия, протокола административного правонарушения на двух граждан по ч.1.2 ст.8.37 КоАП РФ. 26 декабря решением мирового судьи судебного участка №29 по Таттинскому району оба гражданина лишены права осуществлять охоту сроком на 1 год.

Минприроды Якутии напоминает, что согласно Указу Главы РС(Я) Е.А. Борисова «Об установлении ограничений охоты в охотничьих угодьях Республики Саха (Якутия) на диких копытных животных, зайца-беляка, боровую дичь в сезон охоты 2016/2017 года» запрещена охота на зайца-беляка в сезон охоты 2016/2017 года в охотничьих угодьях Амгинского, Верхоянского, Горного, Мегино-Кангаласского, Намского, Усть-Алданского Таттинского, Чурапчинского, Хангаласского улусов и на территории г. Якутск.