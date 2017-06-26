В Якутии обнаружено 37 несанкционированных свалок и «серых» полигонов

Эксперты проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» регионального отделения ОНФ в Якутии совместно с сотрудниками Росприроднадзора проверили объекты незаконного складирования отходов по Вилюйскому тракту в Якутске, которые местные жители отметили на сайте kartasvalok.ru.

Так, в 20 метрах от дороги на 12 км Вилюйского тракта была обнаружена несанкционированная свалка строительного мусора объемом почти 6 кубов. Другая свалка была обнаружена в глубине леса на расстоянии 100 метров – 7,5 кубов. Причем, кроме строительного мусора, там валяются и части биологических отходов скота. Сотрудниками центра лабораторного анализа и технических измерений взяты пробы для анализа класса опасности и ущерба. Всего же на интерактивной карте свалок Якутии зафиксирована информация о 37 несанкционированных свалках и «серых» полигонах.

Проблемы с незаконными свалками по Вилюйскому тракту коммунальные службы города безуспешно пытаются решить несколько лет. Периодически стихийные свалки убирают, но на следующий же день здесь образуются новые. По мнению координатора проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Якутии Федора Горюнова, недостаточно просто ликвидировать место складирования мусора, это временная мера, необходимо создавать нормальные условия для сбора и вывоза отходов: «Такая картина довольно часто встречается в частном секторе Якутска, — отметил Горюнов. – Конечно, это недостаток экологической культуры у населения и отсутствие системы цивилизованного обращения с отходами».

Общественники отметили, что власти начали реагировать на объекты, размещенные на интерактивной карте ОНФ. Об этом свидетельствует оперативная ликвидация незаконной свалки, к примеру, в Пригородном. Сразу после того, как она была отмечена на kartasvalok.ru, администрация города навела порядок на данном объекте.

Совместный рейд ОНФ с Росприроднадзором показал, что сложности с несанкционированными свалками актуальны как для центра города, так и его окраин. Эксперты ОНФ считают, что такая ситуация недопустима и призвали городские власти активнее работать с нарушителями правил благоустройства. По всем выявленным фактам Управлением Росприроднадзора по Республике Саха (Якутия) направлены акты в природоохранную прокуратуру. Через месяц планируется провести контрольный рейд по тем же объектам.