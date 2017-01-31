В Якутии обидели учителей

Прокуратура Среднеколымского района провела проверку соблюдения трудового законодательства.
Установлено, что в нарушение Трудового кодекса Российской Федерации работникам 2 муниципальных образовательных учреждений района не была произведена оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно.
Размер задолженности перед 9 педагогами составил порядка 300 тыс. рублей.
Причиной образования долга послужило отсутствие надлежащей работы руководителей образовательных учреждений по прогнозированию потенциальных расходов на оплату проезда.
Прокуратура района в целях защиты прав работников обратилась с заявлениями в суд, которые рассмотрены и удовлетворены.
В результате принятых прокурором мер, задолженность по оплате проезда погашена в полном объеме, права граждан восстановлены.
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Прокуратура Среднеколымского района провела проверку соблюдения трудового законодательства.