В Якутии незаконно отчислили студента

Прокуратура г. Удачного провела проверку по факту отчисления студента А. из Удачнинского филиала ГАПОУ РС(Я) «Региональный технический колледж в г. Мирном».

Установлено, что студент А. отчислен из вышеуказанного образовательного учреждения в связи с непрохождением им полевых учебных сборов.

В нарушение ч. 1 ст. 4, ст. 6, ч. 2 ст. 61 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» при отчислении причины неявки студента А. на полевые сборы не установлены, соответствующие письменные объяснения от него не истребованы.

Проверка показала, что в период проведения сборов студенту был выдан лист нетрудоспособности.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой города Удачный на незаконный приказ об отчислении студента принесен протест, в адрес руководства образовательного учреждения внесено представление об устранении нарушений.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования гр. А восстановлен в качестве студента Удачнинского филиала ГАПОУ РС(Я) «Региональный технический колледж в г. Мирном».