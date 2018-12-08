В Якутии незадачливый «медвежатник» оставил сейф с деньгами

ИА SakhaNews. 24-летний житель Кобяйского района Якутии стал фигурантом дела, возбуждённого по ч. 2 ст. 158 К РФ. Как сообщили в МВД по РС(Я), в полицию обратилась бухгалтер одной из районных организаций. Придя на работу, она не обнаружила сейф, в котором хранилось 120 000 рублей.

По горячим следам был установлен подозреваемый. Им оказался ранее судимый рабочий этой же организации. Выяснилось, что несколькими днями ранее он доставил лёд в административное здание. Бухгалтер при нём достала из сейфа деньги и, отсчитав причитающиеся ему за услугу, положила их обратно. В тот момент у рабочего созрел преступный план.

Около 23:00 он вернулся в здание с санками. Взломав навесной замок, проник в помещение, похитил сейф, погрузил на санки и вывез. Попытки взломать сейф были безрезультатными.

Обнаруженный во дворе подозреваемого сейф со скрытыми внутри деньгами был возвращен на место.

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