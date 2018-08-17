В Якутии нелегальных предпринимателей ждет кнут

В Якутии создадут Межведомственную комиссию по борьбе с нелегальным предпринимательством при Главе Республики Саха (Якутия)

По данным статистики, 30% предпринимателей Якутии предпочитают работать, оставаясь в тени. Они не имеют регистрации или лицензии и не платят налоги. В результате люди рискуют здоровьем, а иногда и жизнью, пользуясь услугами сомнительных бизнесменов, а бюджет республики не дополучает миллионы. Участники круглого стола на тему «Проблемы легализации субъектов предпринимательской деятельности. Опыт работы Межведомственной комиссии по обеспечению законности в сфере предпринимательской деятельности в городской округе «город Якутск» обеспокоены тем, что пробелы в законодательстве создают лазейки для нелегального бизнеса. А легальное предпринимательство оказывается в невыгодном положении.

Как сказал народный депутат Виктор Федоров, который выступил основным модератором круглого стола, межведомственная комиссия по борьбе с нелегальным предпринимательством при Главе РС(Я) может стать одним из действенных инструментов по легализации бизнеса. Тем более, что уже есть положительный опыт работы подобной комиссии при главе города Якутска. «Сейчас это надо делать уже на уровне республики. Мы понимаем, что незаконное предпринимательство есть не только в Якутске, но и в улусах. А в муниципалитетах мало юридически подкованных специалистов. Эта комиссия должна выработать методику борьбы с незаконным предпринимательством. Когда и кем составляются акты, какие организации и надзорные ведомства должны реагировать в том или ином случае. Какие документы и куда подавать, какое наказание предусмотрено по тем или иным нарушениям. Все это расписывается. А сейчас ситуация пока такая, как в басне о лебеде, раке и щуке: МВД и административная комиссия составляют каждые свои акты, Роспотребнадзор сам по себе, налоговая служба видит только легальных бизнесменов», — сказал Федоров.

С основным докладом на круглом столе выступил председатель Координационного совета по предпринимательству при главе городского округа «город Якутск» Сергей Черных. В Якутске зарегистрировано 5 553 предприятия и 18 тысяч индивидуальных предпринимателей. «Сегодня часто поднимается вопрос о нелегальном бизнесе. Поднимается он предпринимателями, которые законно ведут свою деятельность. Складываются неравные условия конкуренции. Нелегальный бизнес действует в основном без уплаты налогов или занижает их. Бюджет теряет огромные суммы», — сказал Черных.

Он перечислил виды незаконного предпринимательства. Например, самозахват земельных участков под нестационарную торговлю (установка ларьков), использование земельных участков с нарушением вида их пользования, торговля на стихийных и импровизированных рынках, уличная торговля, круглосуточная доставка алкоголя, продажа контрафактной алкогольной продукции, привлечение на работу с нарушением миграционного законодательства, услуги такси без разрешительных документов, уклонение от налогов и так далее.

Сергей Черных отметил, что задача межведомственно комиссии по борьбе с нелегальным бизнесом заключается в координации действий между республиканскими, муниципальными и федеральными структурами, такими как МВД, налоговая инспекция, Роспотребнадзора, Ростехнадзора, прокуратуры и других.

Заместитель председателя Координационного совета по предпринимательству при главе года Якутска Ирина Котенко в свою очередь отметила, что нелегальное предпринимательство из года в год развивается и становится агрессивным. «Мы предлагаем ужесточить законодательство, повысить штрафные санкции», — сказала Котенко. Но при этом она отметила, что процедура доказывания правонарушений в судах очень сложная, и в связи с этим назрела необходимость поменять методику доказывания. «Суды у нас в основном «закрывают» индивидуальных предпринимателей, не сам объект, который не подходит для ведения деятельности. На следующий день приходит другой индивидуальный предприниматель, и та же работа продолжается», — сказала она.

Ирина Котенко также сказала, что, как только предприниматель легализует свой бизнес, у него возрастают расходы, они иногда превышают его доходы. Кроме того, вокруг него сразу образуется масса контролеров. «Для чего индивидуальному предпринимателю нужно предоставлять статотчет? Он должен отчитаться и перед городом, и перед республикой: сколько у него людей работает, какая заработная плата. Эта статотчетность убивает большое время предпринимателя», — сказал она. Кроме того, Ирина Котенко поставила под сомнение использование так называемого эквайринга (приём к оплате платёжных карт в качестве средства оплаты товара, работ, услуг путём установки на торговых или сервисных предприятиях платёжных терминалов).

«Этим воспользовались овощные рынки. При чем они оформляют этот терминал не на себя, а на какого-то пресловутого Т. Почему у нас банки не работают? Это нелегальный бизнес. Получается, что деньги уходят какому-то Т. Было бы хорошо, если бы эквайрингом пользовался только зарегистрированный индивидуальный предприниматель», — сказала Ирина Котенко.

Также она отметила, что существуют давление естественных монополий в части штрафных санкций, избыточное правовое регулирование и отсутствует механизм приостановления действия предписаний в случае его обжалования в высшие инстанции. «Если мы устраним хотя часть проблем, которые я назвала, будут предпосылки для легализации бизнеса», — сказала она.

С выступлениями докладчиков согласились многие присутствовавшие предприниматели, и они сошлись во мнении о необходимости ужесточения штрафных санкций по отношению к нелегальному бизнесу и усовершенствования законодательной базы.

Виктор Федоров отметил, что межведомственная комиссия должна инициировать изменения в законодательство. «Мы считаем, что незаконное предпринимательство должно наказываться лишением средств производства. Если на «фекалке» незаконно вывозишь нечистоты, то штраф и конфискация «фекалки». Если незаконно построил объект, значит, ты должен снести его за свой счет в течение 2-3 месяцев или передать в собственность города. Надо лишать незаконный бизнес материальной базы», — сказал он.

С другой стороны, как сказал Виктор Федоров, необходимо создавать все условия для легального бизнеса. «Не только кнут, но и пряник. Те, кто работает «по белому», должны находиться в более выгодных условиях, нежели те, кто работает «по серому». Работаешь легально – тебе кредиты и льготы», — сказал Федоров.

Отметим, что в Ил Тумэн направят письмо о включении в план работы нового созыва парламента разработку поправок в республиканский и федеральный Кодексы административных правонарушений по незаконному предпринимательству.

Кроме того, будут внесены изменения в состав членов межведомственной комиссии по борьбе с нелегальным предпринимательством при Главе РС(Я).