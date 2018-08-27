В Якутии не нашли медведя с канистрой на голове

Проверка, проведенная территориальными подразделениями охотинспекции Минэкологии Якутии, не подтвердила, что видео с медведем с канистрой на голове снято в Якутии. Об этом ЯСИА сообщили в Минэкологии Якутии.

«Видео было разослано всем территориальным охоинспекциям с просьбой поверить имел ли место быть такой факт. Однако охотинспекторы Нерюнгринского, Ленского, Алданского, Мирнинского, Олекминского районов, в которых случаи выхода медведей на трассу наиболее часты, отрицают, что это происходило их территории. Не подтвердили эту информацию и в других районах Якутии. Скорее всего, видео снято в другом регионе», — прокомментировали ЯСИА в ведомстве.

Видео, на котором люди пытаются освободить медведя, на голову которого надета канистра распространилось в социальных сетях. Предположительным местом действия назывался Нерюнгринский район.