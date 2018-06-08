В Якутии назван «Воспитатель года» — 2018

8 июня в актовом зале Института развития образования и повышения квалификации им. С.Н. Донского-II прошел семинар «Обновленная ПООП «Радуга». Спикером выступила ГРИЗИК Татьяна Ивановна, к.п.н, главный редактор журнала «Дошкольное воспитание», член экспертного совета по дошкольному образованию Государственной Думы РФ, постоянный член Всероссийского конкурса «Воспитатель года-2018».

Татьяна Ивановна в своем выступлении обратила внимание на историю системы дошкольного образования РФ: «Образование выполняет социальный заказ общества. В 80-ые годы впервые появилось понятие «личностно-ориентированное образование». Сегодня в связи с реализацией ФГОС актуальна индивидуализация образовательного процесса. Педагогу-воспитателю необходимо учитывать индивидуальность каждого ребенка. Существует много проблем в связи с реализацией индивидуализации образовательного процесса. Татьяна Ивановна ознакомила курсантов с целями обновленной ПООП «Радуга»:

-сохранить здоровье детей;

-обеспечить психологическое развитие детей;

-обеспечить детям радостное проживание детства.

В ходе семинара Татьяна Ивановна особое внимание обратила на содержание программы дошкольного образования «Радуга».

С 11 часов на площади им. Орджоникидзе проводилась акция «Созвездие педагогических талантов» лучших воспитателей и педагогов дополнительного образования дошкольных образовательных организаций РС(Якутия) для жителей и гостей г. Якутска (робототехника и ИКТ), а также работал Консультационно-методический центр: логопункт, психологическая поддержка, специалисты по инклюзивному образованию.

Победители и лауреаты Всероссийских, республиканских профессиональных конкурсов «Воспитатель года», «Я-педагог», «Мастер профессионального труда» провели содержательные и творческие мастер-классы.

Закрытие республиканского профессионального конкурса «Воспитатель года-2018»

С 14 часов на церемонии закрытия традиционного республиканского конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года» собрались воспитатели, учителя, руководители дошкольных образовательных организаций, дети, родители, социальные партнеры и журналисты.

Юрий Иванович СЕМЕНОВ, заместитель министра образования и науки Республики Саха (Якутия) поприветствовал участников конкурса «Воспитатель года — 2018» и вручил ведомственные награды.

Также министерство образования и науки РС(Я) всем лауреатам вручило сертификаты о выделении набора мебели.

Конкурсантов поприветствовала Татьяна Ивановна ГРИЗИК, кандидат педагогических наук, главный редактор журнала «Дошкольное воспитание», ведущий научный сотрудник Лаборатории дошкольного образования Федерального института развития образования Министерства образования и науки Российской Федерации, доцент кафедры дошкольной педагогики и психологии Московского института открытого образования.

Татьяна Ивановна — один из авторов-разработчиков программ по воспитанию и развитию детей в дошкольных образовательных учреждениях «Радуга» и «Из детства — в отрочество». В рамках программ является автором методических разработок и пособий для детей по познавательному и речевому развитию.

От имени руководителя регионального совета Всероссийской общественной организации «Матери России» Борисовой Прасковьи Петровны многодетным воспитателям были вручены памятные подарки и призы.

С приветственным словом выступила директор Института развития образования и повышения квалификации имени Семена Николаевича Донского- II Галина Ивановна АЛЕКСЕЕВА, доктор педагогических наук и за многолетний плодотворный труд, личный вклад в развитие системы образования наградила Гризик Татьяну Ивановну, главного редактора журнала «Дошкольное воспитание» нагрудным знаком «Методист Якутии».

Программа конкурса была очень насыщенной. По итогам всех этапов были определены номинанты конкурса «Воспитатель года — 2018»:

Номинация «Педагог-новатор» — ИВАНОВ Герман Владимирович;

Номинация «Профессионализм и творчество» — ИВАНОВА Ольга Михайловна;

Номинация «Надежда дошкольного образования» — ЗАБОЛОЦКАЯ Валентина Николаевна;

Номинация «Лучший интернет-ресурс» — ПРОКОПЬЕВА Алена Александровна;

Номинация «Детское признание» — БЕЗНОСОВА Таисия Лукьяновна.

Самым торжественным моментом мероприятия стало оглашение победителя конкурса «Воспитатель года РС(Я) – 2018». Имя победителя конкурса огласили Алексеева Г.И., директор ИРОиПК, доктор педагогических наук и Гризик Т.И., главный редактор журнала «Дошкольное воспитание», к.п.н. Абсолютным победителем конкурса стала ЗАБОЛОЦКАЯ Валентина Николаевна, воспитатель МБДОУ д/с №2 «Василек» п. Жатай, ГО «Город Якутск».

Ей предстоит принять участие в очном туре Всероссийского конкурса «Воспитатель года — 2018». Мы желаем ей дальнейших побед и творческих успехов!

Особую благодарность выражаем спонсорам, оказавшим помощь и поддержку в проведении конкурса:

ОАО «Алмазэргиэнбанк»; Окружная администрация ГО «город Якутск»; Министерство охраны природы РС (Я); Балабкина Ольга Валерьевна, 1 зам. Председателя Государственного Собрания «Ил Тумэн» Республики Саха (Якутия); Саха (Якутский) республиканский комитет профсоюза работников образования и науки; АОПО «Якутцемент»; СВФУ им. М.К. Аммосова; Сеть канцелярских магазинов «Азбука»; Якутское книжное издательство «Бичик»; ГАУ ДПО «Высшая школа инновационного развития»; «Киэргэ»; ООО «Правовой статус»; Ассоциация дошкольного образования; «НИКА»; АО Региональная страховая компания «Стерх»; Медицинская клиника «Аврора» ; ООО «Авиа Флайт» ; Управа Центрального округа ГО «Город Якутск»; ГБОУ ДПО «Институт управления при Главе РС(Я); Якутское региональное отделение ВОД «Матери России»; ООО Центр правовой поддержки «Консультант Плюс»; Форум мужчин-педагогов ДОУ; Победители прошлых лет республиканского конкурса «Воспитатель года».

Завершился очередной конкурс профессионального мастерства, творчества, педагогических идей дошкольного образования Республики Саха (Якутия). Желаем всем участникам конкурса профессиональных успехов, счастья и благополучия!