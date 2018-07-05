В Якутии назначен новый прокурор

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 20.06.2018 № 703-к советник юстиции Драгомирецкий Павел Иванович назначен прокурором Оймяконского района Республики Саха (Якутия).

Драгомирецкий П.И. родился в 1981 году. Выпускник Московской финансово-юридической академии по специальности «юриспруденция».

Службу в органах прокуратуры начал в январе 2007 г., последовательно пройдя путь от следователя прокуратуры Комсомольского района Хабаровского края до заместителя прокурора Охотского района Хабаровского края.

С мая 2015 г. и до назначения прокурором района состоял в должности прокурора Селемджинского района Амурской области.

За примерное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялся приказами прокуроров субъектов Российской Федерации.