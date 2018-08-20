В Якутии найдены тела мужчин, пропавших при загадочных обстоятельствах

СУ СК России по РС (Я) проводит проверку по факту найденных тел двух мужчин, которые ранее считались пропавшими в Верхоянском районе Якутии.

Следственно-оперативная группа проверит все версии и обстоятельства случившегося. Об этом телеканалу «Якутия 24» сообщила и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Анастасия Петрова.

По версии местных жителей, один из мужчин утонул в озере, второй бросился ему на помощь и тоже утонул. Рядом с озером в местности Эбэ нашли одежду одного из пропавших, затем и его тело. Тело второго мужчины нашли вчера, 18 августа.