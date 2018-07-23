В Якутии найден топор каменного века

В селе Крест-Хальджай Томпонского улуса найден топор каменного века. Предположительный возраст артефакта составляет 6-4 тысячи лет нашей эры. Древний инструмент нашла Надежда Бурцева на берегу реки Алдан.

Топор каменного века нашла Надежда Бурцева в селе Крест-Хальджай Томпонского улуса. 22 июля после выходных Надежда Гаврильевна с мужем Кузьмой Ивановичем и родственниками собирались ехать в поселок Хандыга, где живут и работают.

В то время когда супруг готовил моторную лодку к отплытию, Надежда оглядывалась вокруг. Она учитель общетехнических дисциплин и труда, творческий человек, интересующийся родной природой и необычными явлениями. И в этот раз ее привлек камень длиной чуть более 10 сантиметров, лежавший в грязи на берегу реки Алдан. Он был очень похож на древний топор, нарисованный в книге по истории. Неизвестно, как он оказался на берегу. Возможно, принесло льдом во время весеннего ледохода. Мы попытались связаться с несколькими специалистами по археологии, чтобы удостовериться в своей догадке.

После изучения полученных снимков, директор музея археологии и этнографии СВФУ Лилия Ленгвардовна Алексеева сообщила: