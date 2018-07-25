В Якутии найден коралл возрастом около 350 миллионов лет!

На территории Томпонского улуса в полутора километрах от реки Восточная Хандыга путешественник Станислав Баркарь нашел коралл. По словам доктора палеонтологических наук Валерия Баранова, кораллу раннего Девонского периода более 350 миллионов лет.

С 29 июня по 12 июля группа из 12 человек из города Якутска сплавлялась по реке Восточная Хандыга от речки Сеторын до села Теплый Ключ. В полутора километрах от реки Восточная Хандыга по пути к водопаду Хвост Песца Станислав Баркарь обнаружил в воде большой окаменевший коралл. Путешественники вытащили его из воды и осмотрели.

Так как весил он порядка 12-ти килограмм и нести его на сплав было бы тяжело, решили забрать его на обратном пути. Так и сделали. По возвращению из сплава, путешественники откололи раковину от основной плиты, тем самым избавившись от лишних семи кг.

По прибытию в Якутск Станислав Александрович обратился за консультацией к доктору палеонтологических наук Валерию Васильевичу Баранову. По словам ученого, коралл относится к раннему Девонскому периоду и ее возраст составляет более 350 миллионов лет!

Этот древний период относится к четвертому геологическому периоду палеозойской эры. Название дано по имени графства Девоншир (или Девон) в юго-западной Англии, на территории которого распространены геологические породы этого периода. Ученый сказал, что для более точных выводов необходимо распилить коралл. Станислав Баркарь этого пока делать не хочет.

Группа под руководством Станислава Баркарь из 12 человек сплавлялась на пяти катамаранах: четырех «двойках» и одной «четырехместке». Это не первый маршрут путешественников, до этого за последние годы они сплавлялись по Сине и Амге. В прошлом году предприняли первую попытку сплавиться по реке Восточная Хандыга. Тогда один из катамаранов перевернулся, и группа решила не продолжать сплав. В этом году подготовку к путешествию начали заранее: тренировались, купили дополнительно катамараны, готовили запасы продуктов. В группе были и женщины.

В этот раз сплав удался, подарив незабываемые ощущения от красот Томпонского района. А у нас есть на что посмотреть: это водопады, большие наледи. Можно увидеть и такие редкие растения как цветок эдельвейс. А сколько адреналина испытываешь, когда в прямом смысле слова летишь на катамаране по бурным потокам горной реки, карабкаешься на отвесные скалы.