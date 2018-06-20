В Якутии нашли мужчину, жестоко убившего пожилого человека на Ставрополье 14 лет назад

Убийство было совершено в поселке Шаумяновском Георгиевского района края 25 мая 2004 года.

Мужчина ночью забрался в дом пожилого человека и начал гвоздодером наносить удары спящему. От полученных ранений хозяин дома скончался на месте. Тогда преступник забрал деньги в сумме 6 тысяч рублей и скрылся.

По факту убийства, сопряженного с разбоем, было возбуждено уголовное дело. Сразу установить местонахождение подозреваемого не удалось, поэтому его объявили в международный розыск.

«В распоряжении следствия имелась дактилоскопическая карта предполагаемого преступника, он регулярно проверялся по базам учета, были установлены места жительства его родителей в Республике Саха (Якутия) и сестер в городе Ростове-на-Дону, произведены контроль и запись их телефонных переговоров», — рассказали в краевом управлении СКР.

В 2017 году в день рождения матери обвиняемого его родителям и сестрам звонили с одного и того же телефонного номера. В результате анализа телефонных переговоров установили предположительное местонахождение обвиняемого — на территории Республики Саха (Якутия). Оперативники города Мирный по запросу проверили человека, использующего этот номер телефона, и выяснили, что его отпечатки пальцев полностью совпадают с отпечатками предполагаемого убийцы.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.