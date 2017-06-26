В Якутии наказан глава муниципалитета

Прокуратура Вилюйского района провела проверку соблюдения законодательства о нотариате в администрации МО «Баппагайинский наслег» по обращению Управления министерства юстиции России по Республике Саха (Якутия).

По результатам проверки в адрес главы муниципального образования внесено представление об устранении нарушений законодательства о нотариате.

В нарушение Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» информация о результатах рассмотрения представления главой наслега в установленный срок в прокуратуру не представлена, меры по устранению нарушений не приняты.

В связи с этим прокурор района возбудил в отношении главы и юридического лица муниципального образования «Баппагайинский наслег» дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ (умышленное невыполнение законных требований прокурора).

Постановлением мирового судьи должностному лицу назначена мера наказания в виде штрафа в размере 2000 руб., юридическое лицо оштрафовано на 70000 руб.