В Якутии наказан бутлегер

Верхоянской межрайонной прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении индивидуального предпринимателя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 171.1 УК РФ (приобретение и хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенные крупном размере).

В ходе судебного заседания установлено, что предприниматель незаконно хранил в целях сбыта в магазине, а также в складских помещениях немаркированную алкогольную продукцию — водку объемом 0,5 л. в количестве 1180 бутылок, на которых по заключению экспертизы федеральные специальные марки не соответствуют способу изготовления, имитированы тиснением фольгой, тем самым алкогольная продукция является контрафактной.

Стоимость изъятого алкоголя составила более 200 тысяч рублей, что является крупным размером.

В ходе судебного заседания подсудимый вину признал полностью, в содеянном раскаялся.

С учетом позиции государственного обвинителя, приговором Томпонского районного суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 171.1 УК РФ с назначением наказания в виде штрафа в размере 320 тыс. руб.

Приговор суда вступил в законную силу.