В Якутии наказали нерадивую мать

В отношении жительницы Мирнинского района возбуждены два исполнительных производства о взыскании алиментов на содержание ребенка в пользу отдела опеки и попечительства администрации МО «Мирнинский район» и по уклонению от исполнения административного наказания.

В октябре прошлого года в Мирнинском районном отделе судебных приставов Управления ФССП по Республике Саха (Якутия) на основании ст. 30 Федерального закона «Об исполнительном производстве» в отношении гр. Б. было возбуждено исполнительное производство.

В беседе с судебным приставом-исполнителем должница рассказала, что имеет троих детей, однако их воспитанием не занимается. Двое старших находятся с отцом в Республике Бурятия, третьего ребенка недавно усыновили, до этого он проживал в детском доме.

Судебным приставом-исполнителем в отношении горе-родительницы составлен административный протокол по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»). Судом назначено административное наказание в виде обязательных работ сроком на 20 часов. Однако должница каких-либо мер по исполнению решения суда не принимала, вела асоциальный образ жизни, распивала спиртные напитки.

В отношении женщины составлен рапорт о злостном уклонении от уплаты алиментов по решению суда. Общая сумма задолженности составила около 112 тыс. рублей.

Кроме того, на гр. Б. составлен административный протокол за уклонение от отбывания обязательных работ по ч.4 ст. 20.25 КоАП РФ («Уклонение от исполнения административного наказания»). Мировым судом назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.

В случае дальнейшего неисполнения решения суда по уплате алиментов, должница будет привлечена к уголовной ответственности в соответствии со ст. 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»).