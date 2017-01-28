В Якутии наградили врачей, оказавших помощь при аварии военного самолета

Государственные и ведомственные награды вручены якутским врачам, первыми оказавшим медпомощь пассажирам при аварийной посадке военного самолета Ил-18 в декабре 2016 года, передает ТАСС.

Решение представить медиков к наградам было принято министром здравоохранения России Вероникой СКВОРЦОВОЙ и главой республики Егором БОРИСОВЫМ.

По словам заместителя главврача Центра медицины катастроф Иосифа ОЛЕСОВА, благодаря слаженной работе медиков удалось спасти жизни всех пострадавших при аварийной посадке. После нее 34 пассажира находились в тяжелом состоянии, четверо — в крайне тяжелом. Всех пострадавших вертолетами доставили в районную больницу, позже пассажиров перевезли в военные госпитали Москвы и Санкт-Петербурга.

Аварийная посадка военного Ил-18 с 38 пассажирами на борту произошла в 30 километрах от поселка Тикси 19 декабря 2016 года.