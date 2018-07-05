В Якутии наградили столетних юбиляров

В целях государственной поддержки долгожительства, признавая высокую общественную роль долгожителей в развитии и сохранении морально-этических, духовных и трудовых традиций народов республики, и в связи со столетием со дня рождения наградить
ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ ДОЛГОЖИТЕЛЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) «УЙЭ СААС»
ЕВДОКИМОВУ Елену Федоровну, ветерана Великой Отечественной войны, почетного гражданина Дюллюкинского наслега, Верхневилюйский улус (район);
СИМАКОВУ Евдокию Дмитриевну, ветерана Великой Отечественной войны, Хангаласский улус.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Саха (Якутия) А.НИКОЛАЕВ
28 июня 2018 года
№ 2710
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