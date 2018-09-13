В Якутии начнут проверять выданные «дальневосточные гектары»

Министерство имущественных и земельных отношений, а также муниципальные образования начнут сбор данных о выданных «дальневосточных гектарах» с целью узнать, для каких целей эти участки используются. Об этом в эфире программы «Актуальное интервью» на телеканале «Якутия 24» сказала министр имущественных и земельных отношений республики Евгения Григорьева.
Скоро будет три года, как начала работу программа получения бесплатного гектара на Дальнем Востоке. По истечению третьего года начнется сбор деклараций о пользовании этими земельными участками.
В Якутии, по словам Евгении Григорьевой, заключено более 8 тысяч договоров безвозмездной передачи земли. Наиболее часто эти территории используются для сельского, фермерского хозяйства, под строительство частных домов.
«Есть участки, которые используются для туристической и рекреационной деятельности. Единичные, но встречаются», — добавила Евгения Григорьева.
Она отметила, что из-за пределов республики поступило порядка 386 заявлений о выдаче бесплатной земли. По ее словам, получение гектаров из других регионов не нарушает права якутян.
«На более чем 70% территории республики выдача „дальневосточного гектара“ не распространяется. Это земли традиционного природопользования, зоны особо охраняемых природных территорий, земли общего пользования. Мы защитили права тех, кто проживает на территории Якутии», — прокомментировала министр.
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