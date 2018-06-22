В Якутии начат сбор подписей против повышения пенсионного возраста

Федерация профсоюзов Якутии, представляющая интересы более 200 тысяч жителей региона, инициировала сбор подписей среди населения республики против предложения Правительства РФ о повышении пенсионного возраста. Решение об этом принято сегодня на внеочередном заседании Президиума Федерации профсоюзов республики.

Уже сегодня подписные листы направлены во все отраслевые республиканские организации профсоюзов, районные межотраслевые координационные советы и в первичные профсоюзные организации республики в эти дни.

Подписанные документы Федерация профсоюзов республики направит вр.и.о. Главы республики Айсену Николаеву и председателю Государственного Собрания (Ил Тумэн) республики Александру Жиркову. Федерация профсоюзов республики будет настаивать на учете мнения жителей республики, профсоюзной стороны в подготовке ими отзыва в адрес Государственной Думы Российской Федерации.

Отметим, ранее профсоюзы Якутии выразили несогласие с данной пенсионной реформой и решением Президиума Федерации профсоюзов РС(Я) было направлено обращение к Председателю Государственной Думы РФ, председателю Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов ГД РФ, депутатам Государственной Думы, вр.и.о. Главы Республики Саха (Якутия), председателю Государственного Собрания (Ил Тумэн) республики. Профсоюзные лидеры потребовали вынесения вопроса на общенациональный всенародный референдум.

Федерация профсоюзов республики обращается к трудовым коллективам, жителям республики с призывом проявить гражданскую активность, не оставаться в стороне в момент принятия жизненно важного вопроса, касающегося населения всей страны. Обращаем ваше внимание, что бланк подписного листа размещен на сайте Федерации профсоюзов РС(Я) – www.sakhaprofs.org Каждый желающий может скачать эти бланки, заполнить и передать/направить в организационный отдел Федерации профсоюзов РС(Я). Наш адрес: г. Якутск, ул. Курашова, 24, 312 каб., конт. тел. 403-170, 403-208.