АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
-40
Туман
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  56.59
 69.40
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
20.01.2018, 15:45
Общество
В Ил Тумэне депутаты отметили юбилей
20.01.2018, 14:18
Политика
Фотофакт
Устьалданский депутат встретился с лидерами коммунистов России
20.01.2018, 13:12
Происшествия
В ДТП пострадал ребенок-пассажир
20.01.2018, 13:06
Республика
В Якутии начался сбор заявок от муниципалитетов для участия в программе поддержки местных инициатив
20.01.2018, 11:24
Общество
Резонанс
Скандал с врачом «драчуном»: неожиданный поворот драмы
20.01.2018, 11:14
Опрос
Загадка: сколько птиц на дереве?
20.01.2018, 11:11
Общество
Видео CNN о Якутии посмотрели миллионы!
20.01.2018, 9:59
Происшествия
В Якутии произошло 4 пожара
20.01.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Суббота 20 января 2018
19.01.2018, 22:25
Происшествия
Экстра
В Алданском районе в результате ДТП погибли два человека
19.01.2018, 17:58
Общество
22 января предстоят временные ограничения электроснабжения
19.01.2018, 17:47
Общество
У якутских поваров появился шанс попасть в проект «Кондитер» на телеканале «Пятница!». 
19.01.2018, 17:41
Общество
Молодёжь города Якутска приглашается на Ассессмент
19.01.2018, 17:40
Спорт
Лыжник из Якутии одержал победу на международном марафоне в Австрии
19.01.2018, 17:28
Экономика
Скандал
Резонанс
Что случилось с «МаксиРайз» в Якутске? Хайп, который лопнул
19.01.2018, 17:16
Происшествия
За интернет-мошенничество будут судить жительницу Верхневилюйского района
19.01.2018, 17:07
Политика
Фёдор Борисов о выборах: основные требования – законность и легитимность
19.01.2018, 17:03
Столица
Айсен Николаев: Якутия должна монетизировать холод
19.01.2018, 17:00
Происшествия
Уголовное наказание грозит женщине, повторно попавшейся на продаже алкоголя
19.01.2018, 16:52
Столица
Идет подготовка к VI деловой игре «МЭР»
19.01.2018, 16:46
Общество
Вертолеты Ми171-А2 успешно прошли испытания в Намском районе
19.01.2018, 16:25
Происшествия
Два брата задержаны за кражи
19.01.2018, 16:16
Культура & Образование
Спустя 8 лет на родную сцену вернулся спектакль о похождениях сюллюкюнов
19.01.2018, 16:10
Столица
В Якутске установят ящики для сбора предложений 
19.01.2018, 15:55
Культура & Образование
Эксклюзив
Ушел из жизни солист оперы
19.01.2018, 15:54
Общество
Резонанс
Предприниматель Афанасий Алексеев отказался от разговора тет-а-тет с главой МВД Якутии
19.01.2018, 15:38
Культура & Образование
Открыт прием заявок на IV Республиканский исторический конкурс среди учащихся
19.01.2018, 15:33
Экономика
«Туймаада-Нефть» подвела итоги полугодия
19.01.2018, 15:25
Общество
Врачам Нерюнгринской ЦРБ вручили ключи от квартир
19.01.2018, 15:10
Экономика
В ЖДЯ расскажут об условиях перевозки в связи с введением единого тарифа
19.01.2018, 14:54
Происшествия
Прямая линия с главным следователем Якутии
19.01.2018, 14:50
Республика
«Это моя вотчина. И я в ней хозяин». Глава села Кюсюр производит массовые увольнения
19.01.2018, 14:32
Общество
Госавтоинспекция просит воздержаться от дальних поездок во время метели
19.01.2018, 14:25
Происшествия
Резонанс
Главный врач Нерюнгринской ЦРБ: Напавший на пациентку доктор уволился до окончания расследования
19.01.2018, 14:18
Общество
На встрече с главой Якутии волонтеры Алмазэргиэнбанка внесли предложения по развитию добровольчества
19.01.2018, 14:00
Спорт
Якутянка Нюргуяна Никифорова представит Россию на Гран-при Туниса по дзюдо
19.01.2018, 13:45
Культура & Образование
ЯИПК готовит кадры, востребованные современному рынку труда
19.01.2018, 13:30
Красота & Здоровье
Как воздержание влияет на женщину
19.01.2018, 13:10
Республика
Ил Дархан встретился с главами всех муниципальных образований Якутии
19.01.2018, 13:00
Происшествия
В столице три подростка попали под колеса автомобилей
19.01.2018, 12:50
Экология
Деятельность Минприроды Якутии обсудили в формате видеосвязи
19.01.2018, 12:40
Происшествия
В Якутии гость, уходя после застолья, прихватил с собой телевизор
19.01.2018, 12:30
Экономика
Ньургун Захаров назначен главным инженером Мирнинского ГОКа АЛРОСА
19.01.2018, 12:20
Путешествия
Из Якутска на Зимние Олимпийские игры в Южную Корею!
19.01.2018, 12:10
Общество
В Якутии будут награждены лучшие меценаты
19.01.2018, 12:00
Происшествия
Пьяный якутянин ночью вломился в дом бывшей
19.01.2018, 11:50
Желток
Национальный костюм Федота Тумусова вызвал неподдельный интерес у депутатов Госдумы
19.01.2018, 11:40
Республика
МЧС продолжает обеспечивать безопасность на крещенских купелях в Якутии
19.01.2018, 11:30
Происшествия
Ранее неоднократно судимой женщине назначено наказание в виде лишения свободы
19.01.2018, 11:20
Культура & Образование
Юные музыканты из Кореи приехали в Якутск
19.01.2018, 11:11
Происшествия
В Якутске ребенок выпал из окна
19.01.2018, 11:00
Политика
Егор Борисов: Если честно живете, то вам ничего не грозит
19.01.2018, 10:50
Происшествия
В 2017 году в республике зарегистрировано 12399 преступлений
19.01.2018, 10:40
Столица
В Якутске идет сбор предложений от горожан по благоустройству общественных пространств
19.01.2018, 10:30
Культура & Образование
В столице объявлен конкурс рисунков и сочинений «Якутск в 2050 году»
19.01.2018, 10:20
Происшествия
В Якутии пресечена попытка ввоза более 1000 доз наркотика
19.01.2018, 10:10
Общество
Аэропорт «Якутск» опровергает информацию о неоказании помощи инвалиду
19.01.2018, 10:00
Красота & Здоровье
Один ум хорошо, а телеконсультация лучше
19.01.2018, 9:50
Экология
Резонанс
В Ил Тумэн обсудили закон о запрете контактной притравки охотничьих собак
19.01.2018, 9:40
Экология
Лютые морозы сковали Усть-Неру и Оймякон
19.01.2018, 9:30
Общество
Якутянин назначен гендиректором АО «ВНИПИпромтехнологии»
19.01.2018, 9:20
Экономика
ЯТЭК помог школьникам с выбором профессии
19.01.2018, 9:10
Общество
Вот это поворот! НВК «Саха» собирается отобрать чужой бренд?
19.01.2018, 8:59
Происшествия
В СОНТ «Сатал» вспыхнул пожар
19.01.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Пятница 19 января 2018
19.01.2018, 0:30
Красота & Здоровье
Сегодня день рождения модельера
18.01.2018, 23:56
Республика
Эксклюзив
2018-ый объявлен в Сунтарском улусе годом местной промышленности
18.01.2018, 20:15
Столица
Глава города Айсен Николаев отчитался перед депутатами
18.01.2018, 18:05
Общество
В Якутске начались массовые крещенские купания
18.01.2018, 18:00
Общество
Внимание, розыск должников
18.01.2018, 17:45
Общество
Безопасность крещенских купаний под присмотром спасателей
18.01.2018, 17:35
Общество
Не пропусти «Лучшее в музыке»
Архив новостей
Республика
20 января 2018, 13:06
147

В Якутии начался сбор заявок от муниципалитетов для участия в программе поддержки местных инициатив

Проект развития общественной инфраструктуры, основанный на местных инициативах, пользуется большой популярностью у муниципальных образований. Об этом в ходе встречи Ил Дархана Егора БОРИСОВА со всеми главами наслегов и районов Якутии заявил министр финансов региона Валерий ЖОНДОРОВ.
Министр сообщил, что с 16 января по 14 февраля в Якутии объявлен сбор заявок от муниципалитетов для конкурсного отбора проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах в 2018 году. Несмотря на то, что сбор заявок только объявлен, по данным Жондорова, уже поступило 290 заявок от муниципалитетов.
«Ожидаем, что до конца сбора заявок поступит до 390 заявок. Работа над реализацией проекта поддержки местных инициатив началась ещё в ноябре прошлого года. В населённых пунктах республики проведено свыше 300 собраний по выбору объектов по развитию общественной инфраструктуры», – отметил министр.
Примечательно, что при новой методике учитывается интерес населения, так как общественность в ходе общих собраний сама определяет, какие объекты будут строиться в их населённом пункте. Это позволит изменить отношения людей к собственной роли в развитии территории проживания, росту уровня доверия к действиям властей.
Между тем, 17 января на встрече с участниками Форума малых городов и исторических поселений в Коломне президент России Владимир ПУТИН призвал продолжить работу по вовлечению граждан в решение задач благоустройства. «Всегда очень важно вовлекать людей в этот процесс так, чтобы человек чувствовал себя соучастником, соработником. И когда возникает «химия» между властью и непосредственно гражданами, ради которых мы с вами и работаем, тогда получается наибольший эффект, потому что люди чувствуют, что они тоже участники этого процесса, и конечный результат воспринимают как свой собственный результат», – подчеркнул глава государства.
Выступая в ноябре с традиционным Посланием в адрес народных депутатов республики и населения Якутии, глава региона Егор Борисов подчеркнул, что политика в области межбюджетных отношений в 2018-2020 годах будет ориентирована на создание условий для активного вовлечения населения в решение вопросов местного значения на принципах так называемого инициативного бюджетирования. «Со следующего года в нём смогут принять участие все районы республики. Бюджетное финансирование будет увеличено в 2018 году с 32 млн. рублей до 500 млн. рублей», – сказал тогда Егор Борисов.
Напомним, программа поддержки местных инициатив стартовала в Якутии в прошлом году. Механизм реализации проекта поддержки местных инициатив изменился, его объединили с субсидией на комплексное развитие муниципальных образований. Для реализации Программы в 2017 году были определены пять пилотных территорий в Хангаласском, Усть-Алданском, Верхневилюйском, Чурапчинском улусах и ГО Жатай. В государственном бюджете республики для финансирования проекта было предусмотрено 32 млн. рублей. Размер субсидии из средств госбюджета республики на поддержку одного проекта составляет не более 1 млн. рублей, а для арктических и северных районов – 1,5 млн. рублей. Условием предоставления субсидии был определён вклад участников реализации проекта в его финансирование: со стороны местного бюджета – не менее 5%, со стороны населения – не менее 3%.
По итогам конкурса при общей сумме субсидии из государственного бюджета Якутии в размере 31,9 млн. рублей, привлечено 21,2 млн. рублей дополнительного софинансирования. «При таком раскладе в этом году к 500 млн. рублей дополнительно можем привлечь около 300 млн. рублей для тех объектов, которые само население должно определить. При реализации проектов общественность может создать экспертную группу, которая будет контролировать ход работы», – сказал Валерий Жондоров.
Сбор заявок начался в Минфине Якутии 16 января с 10:00 часов. Дата окончания приема заявок (время местное): 14 февраля 2018 г. до 18:00 часов. С подробностями можно ознакомиться здесь.

comments powered by HyperComments
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
ТОП НОВОСТИ
16.01.2018, 2:42
Общество
Резонанс
Александр Нюрбинский подтвердил, что писал письмо министру Балакшину
15.01.2018, 19:09
Общество
Скандал
Министр спорта Балакшин попал под подозрение?
15.01.2018, 19:14
Желток
Селфи якутянки взорвало интернет
17.01.2018, 11:50
Происшествия
Резонанс
В Якутии напавший на пациентку врач за минуту до этого спас медсестру от расправы
16.01.2018, 10:40
Политика
Резонанс
Скандал вокруг министра Балакшина: Официальный комментарий Минимущества Якутии
16.01.2018, 12:49
Политика
Видео
Эксклюзив
Резонанс
Егор Борисов прокомментировал скандал с Балакшиным
15.01.2018, 11:48
Экономика
Резонанс
Министр Сафронов сбавил обороты
17.01.2018, 10:47
Политика
Резонанс
Акции вниз! Скандалы с министрами Сафроновым и Балакшиным снижают рейтинг Ил Дархана
16.01.2018, 2:15
Желток
Эксклюзив
Спортивные обозреватели не дождались министра Балакшина…
19.01.2018, 17:28
Экономика
Скандал
Резонанс
Что случилось с «МаксиРайз» в Якутске? Хайп, который лопнул
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Фотофакт
Политика
20.01.2018

Устьалданский депутат встретился с лидерами коммунистов России

Эксклюзив
Культура & Образование
19.01.2018

Ушел из жизни солист оперы

Культура & Образование
19.01.2018

ЯИПК готовит кадры, востребованные современному рынку труда

Путешествия
19.01.2018

Из Якутска на Зимние Олимпийские игры в Южную Корею!

Желток
19.01.2018

Национальный костюм Федота Тумусова вызвал неподдельный интерес у депутатов Госдумы

Политика
19.01.2018

Егор Борисов: Если честно живете, то вам ничего не грозит

Общество
19.01.2018

Аэропорт «Якутск» опровергает информацию о неоказании помощи инвалиду

Резонанс
Экология
19.01.2018

В Ил Тумэн обсудили закон о запрете контактной притравки охотничьих собак