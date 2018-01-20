В Якутии начался сбор заявок от муниципалитетов для участия в программе поддержки местных инициатив

Проект развития общественной инфраструктуры, основанный на местных инициативах, пользуется большой популярностью у муниципальных образований. Об этом в ходе встречи Ил Дархана Егора БОРИСОВА со всеми главами наслегов и районов Якутии заявил министр финансов региона Валерий ЖОНДОРОВ.

Министр сообщил, что с 16 января по 14 февраля в Якутии объявлен сбор заявок от муниципалитетов для конкурсного отбора проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах в 2018 году. Несмотря на то, что сбор заявок только объявлен, по данным Жондорова, уже поступило 290 заявок от муниципалитетов.

«Ожидаем, что до конца сбора заявок поступит до 390 заявок. Работа над реализацией проекта поддержки местных инициатив началась ещё в ноябре прошлого года. В населённых пунктах республики проведено свыше 300 собраний по выбору объектов по развитию общественной инфраструктуры», – отметил министр.

Примечательно, что при новой методике учитывается интерес населения, так как общественность в ходе общих собраний сама определяет, какие объекты будут строиться в их населённом пункте. Это позволит изменить отношения людей к собственной роли в развитии территории проживания, росту уровня доверия к действиям властей.

Между тем, 17 января на встрече с участниками Форума малых городов и исторических поселений в Коломне президент России Владимир ПУТИН призвал продолжить работу по вовлечению граждан в решение задач благоустройства. «Всегда очень важно вовлекать людей в этот процесс так, чтобы человек чувствовал себя соучастником, соработником. И когда возникает «химия» между властью и непосредственно гражданами, ради которых мы с вами и работаем, тогда получается наибольший эффект, потому что люди чувствуют, что они тоже участники этого процесса, и конечный результат воспринимают как свой собственный результат», – подчеркнул глава государства.

Выступая в ноябре с традиционным Посланием в адрес народных депутатов республики и населения Якутии, глава региона Егор Борисов подчеркнул, что политика в области межбюджетных отношений в 2018-2020 годах будет ориентирована на создание условий для активного вовлечения населения в решение вопросов местного значения на принципах так называемого инициативного бюджетирования. «Со следующего года в нём смогут принять участие все районы республики. Бюджетное финансирование будет увеличено в 2018 году с 32 млн. рублей до 500 млн. рублей», – сказал тогда Егор Борисов.

Напомним, программа поддержки местных инициатив стартовала в Якутии в прошлом году. Механизм реализации проекта поддержки местных инициатив изменился, его объединили с субсидией на комплексное развитие муниципальных образований. Для реализации Программы в 2017 году были определены пять пилотных территорий в Хангаласском, Усть-Алданском, Верхневилюйском, Чурапчинском улусах и ГО Жатай. В государственном бюджете республики для финансирования проекта было предусмотрено 32 млн. рублей. Размер субсидии из средств госбюджета республики на поддержку одного проекта составляет не более 1 млн. рублей, а для арктических и северных районов – 1,5 млн. рублей. Условием предоставления субсидии был определён вклад участников реализации проекта в его финансирование: со стороны местного бюджета – не менее 5%, со стороны населения – не менее 3%.

По итогам конкурса при общей сумме субсидии из государственного бюджета Якутии в размере 31,9 млн. рублей, привлечено 21,2 млн. рублей дополнительного софинансирования. «При таком раскладе в этом году к 500 млн. рублей дополнительно можем привлечь около 300 млн. рублей для тех объектов, которые само население должно определить. При реализации проектов общественность может создать экспертную группу, которая будет контролировать ход работы», – сказал Валерий Жондоров.

Сбор заявок начался в Минфине Якутии 16 января с 10:00 часов. Дата окончания приема заявок (время местное): 14 февраля 2018 г. до 18:00 часов. С подробностями можно ознакомиться здесь.

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)