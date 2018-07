В Якутии начался сбор голубики

Поспела голубика 🤗 . Фото @vasilij_an #сугун2018 #голубика #ДарыПрироды #киистинилэх #танаракийиитэ. . #sakhalife #природаякутии #урожай2018 #ягодыякутии #сугун

A post shared by SakhaLife (@sakhalife.ru) on Jul 20, 2018 at 4:47pm PDT