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Фотофакт
В Якутии начался сбор дикого лука
03.06.2018, 21:46
Республика
Команда Администрации Главы и Правительства Якутии заняла первое место по мини-футболу
03.06.2018, 21:38
Политика
В Якутске прошел VI слет сторонников и членов Партии «Единая Россия»
03.06.2018, 18:29
Экология
Фотофакт
Снежное лето в Усть-Нере
03.06.2018, 18:25
Культура & Образование
Первый в 2018 году ысыах отметили на востоке страны
03.06.2018, 13:47
Политика
Айсена Николаева поздравил Секретарь Хэйхэского городского комитета КПК Цинь Энтин
03.06.2018, 13:43
Культура & Образование
Как всем миром устроить якутский ысыах?
03.06.2018, 13:31
Политика
Мэр Харбина Сунь Чжэ поздравил Айсена Николаева с назначением врио главы Якутии
03.06.2018, 12:22
Республика
Заразительный детский смех ознаменовал начало лета в Алданском районе
03.06.2018, 8:55
Происшествия
Колыма, Индигирка, Яна, Березовка, Ясачная и озеро Налимское опасно многоводны
03.06.2018, 8:49
Происшествия
Пожары в Якутске, Нюрбе и Джебарики-Хая
03.06.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Воскресенье 3 июня 2018
03.06.2018, 2:16
Культура & Образование
Позитив
Книги «Бичика» признаны лучшими в России на московском фестивале
03.06.2018, 1:57
Происшествия
Вниманию населения! В Якутске ожидается гроза и сильный ветер
03.06.2018, 1:55
Красота & Здоровье
«О компенсационных выплатах врачам»
03.06.2018, 1:50
Желток
Эксклюзив
Именитый борец получил работу в системе власти
03.06.2018, 1:38
Желток
Эксклюзив
Известные политики Якутии открыли пляжный сезон!
03.06.2018, 0:08
Общество
Сегодня день рождения пресс-секретаря, аниматора и фотографа
02.06.2018, 22:38
Экология
Штормовое предупреждение!
02.06.2018, 21:38
Происшествия
Видео
Затор на Яне вызвал подтопление села Усть-Янск
02.06.2018, 21:30
Общество
Айсен Николаев поздравил семью Юдинцевых, награждённую в Кремле орденом «Родительская слава»
02.06.2018, 17:24
Культура & Образование
Стартовал III Республиканский фестиваль якутской керамики «Туой-2018»
02.06.2018, 15:09
Политика
Дмитрий Песков: Айсен Николаев – это лучший выбор для республики из всех возможных
02.06.2018, 15:07
Столица
Аэропорт «Якутск» организовал праздники для детей с открытием детских площадок
02.06.2018, 15:02
Экология
В Речпорту ситуация по устранению разлива нефтепродуктов стабилизируется
02.06.2018, 14:47
Экономика
В Якутске отметили Всемирный день молока
02.06.2018, 13:54
Происшествия
Полиция просит помочь
02.06.2018, 13:50
Происшествия
Паводок – 2018: в ближайшие сутки рост уровня воды у н.п. Зырянка Верхнеколымского района продолжится
02.06.2018, 13:43
Происшествия
Энергетики восстановили электроснабжение Центральной Якутии
02.06.2018, 11:34
Культура & Образование
«Народный бюджет»: в Якутске презентовали фильм «Муза»
02.06.2018, 11:30
Происшествия
В Олекминском районе с осужденного взыскан материальный ущерб и моральный вред
02.06.2018, 10:21
Красота & Здоровье
День защиты детей отметили в аэропорту «Якутск»
02.06.2018, 10:00
Путешествия
ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ В ТОКИО!
02.06.2018, 9:42
Столица
Как сэкономить на оплате проезда в автобусах Якутска?
02.06.2018, 9:03
Общество
В исправительной колонии Якутска прошли учебно-методические сборы сотрудников производственных служб учреждений УИС
02.06.2018, 8:42
Культура & Образование
Позитив
Александр Павлов устанавливает девятое сэргэ
02.06.2018, 8:35
Происшествия
В Кобяе произошел пожар в клубе «Дьулур»
02.06.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Суббота 2 июня 2018
02.06.2018, 2:24
Республика
Эксклюзив
Фестиваль якутских охотников и рыбаков опроверг представления о «Полевой кухне»
02.06.2018, 1:22
Республика
2 и 4 июня предстоят временные ограничения электроснабжения
02.06.2018, 0:35
Красота & Здоровье
Они не боги, но все же…
02.06.2018, 0:27
Культура & Образование
Проект АГИКИ «МУЗА» растопил сердца зрителей
02.06.2018, 0:21
Происшествия
В Якутске задержаны автобусный и квартирный воры
02.06.2018, 0:18
Столица
Народный бюджет: студия «Вырастайка» организовала праздник для своих воспитанников
02.06.2018, 0:14
Культура & Образование
Николай Дегтярев поздравил пациентов подшефного санатория
02.06.2018, 0:07
Общество
Сегодня день рождения артиста, музыканта и адвоката
01.06.2018, 23:54
Культура & Образование
Представлен новый директор Театра эстрады
01.06.2018, 21:20
Политика
Ольга Балабкина: Пятьдесят Домов культуры республики получат субсидии в 2018 году
01.06.2018, 21:16
Столица
Две детские площадки открыты в Сайсарском округе
01.06.2018, 20:08
Экономика
Дневник навигации: план мая перевыполнен
01.06.2018, 20:00
Красота & Здоровье
Мастер-класс для якутских анестезиологов провел профессор из Санкт-Петербурга
01.06.2018, 19:22
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Комиссией Росжелдора, РЖД, Минтранса РС(Я) и ЖДЯ проведен осмотр строящегося участка Томмот – Нижний Бестях
01.06.2018, 19:11
Происшествия
В ближайшие сутки на территории Якутии ожидается усиление ветра с порывами до 19-24 м/с
01.06.2018, 19:03
Общество
Подведены предварительные итоги телерадиомарафона «Всем миром»
01.06.2018, 18:55
Общество
Сергей Иванов перечислил свою зарплату в помощь пострадавшим от паводка в Якутии
01.06.2018, 18:32
Культура & Образование
Народный депутат Дмитрий Семенов вручил призы детям
01.06.2018, 18:00
Столица
В Гагаринском округе отпраздновали Международный день защиты детей
01.06.2018, 17:29
Происшествия
В связи со штормовым предупреждением энергетики Якутии ввели режим повышенной готовности
01.06.2018, 17:17
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01.06.2018, 17:10
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Желток
3 июня 2018, 23:52
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В Якутии начался сбор дикого лука

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Источник: Соцсети
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