Источник: Соцсети
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ФотофактВ Якутии начался сбор дикого лука
ФотофактСнежное лето в Усть-Нере
Паводок – 2018: в ближайшие сутки рост уровня воды у н.п. Зырянка Верхнеколымского района продолжится
В исправительной колонии Якутска прошли учебно-методические сборы сотрудников производственных служб учреждений УИС
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В Якутии начался сбор дикого лука
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