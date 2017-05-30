В Якутии начался основной период ЕГЭ – 2017

С 29 мая 2017 года начался основной период ЕГЭ – 2017.

Экзамены пройдут во всех районах республики. Всего будет задействовано 244 пункта проведения экзаменов (ППЭ). Из них 224 ППЭ будут работать по технологии печати контрольных измерительных материалов в аудитории, 20 – по бланковой технологии.

Для получения аттестата выпускники 11-х классов сдают обязательные предметы — русский язык и математику. Другие учебные предметы ЕГЭ выпускники сдают на добровольной основе по своему выбору для поступления в образовательные организации высшего образования.

Первые экзамены – это ЕГЭ по географии и информатике и ИКТ. Данные предметы сдают по выбору. Заявленное количество участников по ЕГЭ по географии – 224, по информатике и ИКТ – 991. При проведении ЕГЭ по географии были задействованы 65 пунктов ППЭ, по информатике и ИКТ – 80. Экзамены прошли в штатном режиме.

В этом году изменений в определении минимального количества баллов ЕГЭ нет. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по географии составляет 37 баллов, информатике и ИКТ – 40.

В отличие от предыдущих годов в данных экзаменах участвовали только выпускники текущего года, выпускники прошлых лет будут сдавать в резервные дни.

Свои результаты участники экзаменов могут узнать не позднее 14 июня 2017 года в своей образовательной организации или на сайте www.check.ege.edu.ru .