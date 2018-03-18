В Якутии началось голосование

Сегодня, 18 марта 2018 года, в нашей стране проходят выборы Президента Российской Федерации. В Республике Саха (Якутия) первыми открылись избирательные участки в Абыйском, Аллаиховском, Верхнеколымском, Момском, Нижнеколымском, Среднеколымском, затем в Верхоянском, Оймяконском, Усть-Янском районах.

Первыми из народных депутатов республики в 8.00 часов местного времени в избирательном участке №408, расположенном в ДК «Металлург» поселка Усть-Нера Оймяконского района, проголосовали председатель постоянного комитета Ил Тумэна по вопросам местного самоуправления Василий Местников и заместитель председателя постоянного комитета Ил Тумэна по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Юрий Садовников. Разница во времени в Оймяконском районе с Якутском составляет один час.

«Сегодня ответственный и праздничный день. Мы выбираем Президента Российской Федерации. Всех приглашаю на выборы. Мы должны сделать свой выбор, потому что мы гордимся нашей страной, любим необъятную нашу Родину», — сказал Василий Местников.