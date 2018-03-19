В Якутии началось голосование за «Миссис 70+»

На сайте интернет-газеты «Якутия» стартовало голосование за участниц конкурса «Миссис 70+», организованного республиканским еженедельником «Забота-Арчы».

«Этот конкурс — дань уважения женщинам, которые смогли поднять не одно поколение наследников и остаться при этом роскошными представительницами прекрасной половины человечества! Как жаль, что зачастую мы забываем, что женщины, которым за 70, тоже хотят нравиться и поражать своим обаянием!

Наши конкурсантки — не типичные домохозяйки, которые занимаются только вязанием и огородом, они ведут активную, полноценную жизнь. Одна танцует, другая поет, третья – народная мастерица, четвертая занимается спортом и т.д. Знакомство со всеми участницами происходило на страницах газеты «Забота-Арчы»», — прокомментировал главный редактор издания Александр Веревкин.

Всего зарегистрировано 13 участниц, которые поборются за звание «Миссис 70+».