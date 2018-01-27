В Якутии начались мероприятия по проведению зимнего маршрутного учёта промысловых животных 2017 года

На территории ООПТ и охотничьих угодий Республики Саха (Якутия) начались работы по проведению зимнего маршрутного учета (ЗМУ) охотничье-промысловых видов животных. Согласно изданным приказам Минприроды РС(Я) и Дирекции биоресурсов и ООПТ, в этом году зимние учетные работы на территории Якутии проводятся с 15 января по 25 марта 2017 года.

ЗМУ диких животных осуществляется в соответствии с требованиями федеральных законов «О животном мире» и «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов» в целях государственного мониторинга численности диких животных и среды их обитания на территории Якутии. Учет животных проводится в соответствии с Методическими указаниями, утвержденными приказом Минприроды России от 11.01.2012 за №1 «Об утверждении методических указаний по осуществлению органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания методом зимнего маршрутного учета».

Учетные работы являются одним из наиболее доступных и эффективных методов проведения мониторинга численности охотничьих ресурсов. Кроме ЗМУ, в Якутии применяются такие методы мониторинговых работ, как аэровизуальный учет диких копытных и анкетно-опросный учет волка, бурого медведя, водоплавающей и боровой дичи.

Зимний маршрутный учет охотничье-промысловых видов животных является одним из основных видов учетных работ, который применяется для определения послепромысловой численности охотничьих ресурсов, подлежащих учету. С помощью проведения ЗМУ можно определить численность лося, дикого лесного оленя, изюбра, косули, соболя, белки, горностая, волка, росомахи, рыси, красной лисы, зайца-беляка и других охотничьих видов животных. Попутно, на маршрутах проводится учет боровой дичи. На основании результатов, полученных после обработки материалов учета, будут определены квоты и лимит добычи объектов животного мира в охотничьем сезоне 2018/2019 гг.

Здесь необходимо напомнить читателям, что после реорганизации проведенной в 2016 году, Дирекция биологических ресурсов и ООПТ Минприроды РС(Я) получила функции охраны, контроля и поддержания оптимальной численности охотничьих ресурсов и среды их обитания.

К проведению ЗМУ привлекаются госинспекторы ООПТ, охотпользователи, опытные охотники и специалисты, хорошо владеющие методикой проведения учетных работ.

В срок до 10 апреля, все материалы ЗМУ из 34 районов республики передаются в Управление по охотничьим ресурсам Дирекции биологических ресурсов и ООПТ, откуда, после проверки, они передаются на дальнейшую обработку в научные учреждения республик