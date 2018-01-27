АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
-27
Небольшой снегопад
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  55.83
 69.61
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
27.01.2018, 0:32
Общество
Сегодня день рождения руководителей, депутата и визажиста
26.01.2018, 23:53
Происшествия
Скандал
СМИ рассказали о многоходовке «Крузаком» экс-министра финансов
26.01.2018, 23:07
Происшествия
Экстра
Для чего нужен «Merсedes-Benz» в Якутске, девочек на нем катать? – экс-замминистра МВД Якутии
26.01.2018, 18:42
Общество
SOS
Якутянке Антонине Никоновой требуется помощь для борьбы с раком
26.01.2018, 18:02
Экология
В Якутии начались мероприятия по проведению зимнего маршрутного учёта промысловых животных 2017 года
26.01.2018, 18:00
Спорт
Итальянский альпинист Симоне Моро: Я хочу рассказать о Якутии всему миру
26.01.2018, 17:50
Республика
Евгений Чекин проверил готовность внедрения системы «112»
26.01.2018, 17:50
Общество
Варвара Устинова временно сложила полномочия члена Палаты
26.01.2018, 17:40
Общество
Резонанс
Переполненность, теснота, несоблюдение СанПиН, или кто подставляет директоров школ и нервирует родителей?
26.01.2018, 17:32
Происшествия
Экстра
Отправлен в отставку руководитель предприятия. Взятка
26.01.2018, 17:30
Экономика
Теплоэнергетики восстанавливают температурный график в Алдане 
26.01.2018, 17:10
Финансы
АЭБ проводит переоборудование банкоматов для приема и выдачи новых купюр
26.01.2018, 17:00
Общество
Резонанс
Дорога преткновения: Журналисты разбирались в споре с проездом по трассе «Сургутнефтегаза»
26.01.2018, 16:45
Красота & Здоровье
Людмила Вербицкая: Перинатальный центр — самый мощный проект здравоохранения за последние 20 лет
26.01.2018, 16:35
Культура & Образование
Якутяне провалили географический диктант
26.01.2018, 16:31
Желток
Министр сельского хозяйства страшно далек от северных крестьян?
26.01.2018, 16:25
Республика
Запасов угля в селе Сватай хватит до 29 января
26.01.2018, 16:16
Столица
Принимаются предложения по благоустройству общественных пространств
26.01.2018, 16:10
Происшествия
Предприятие выплатит штраф за сбитого лося
26.01.2018, 16:09
Происшествия
Экстра
В Якутии в хозяйстве начинающего фермера задохнулись почти все коровы
26.01.2018, 16:00
Экономика
Экстра
Назначен зампред госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии
26.01.2018, 15:58
Культура & Образование
Экстра
В минобрнауки республики новый заместитель министра
26.01.2018, 15:45
Общество
Галина Данчикова представила в Госдуме новый законопроект
26.01.2018, 15:30
Происшествия
Оставшись без крыши над головой, вилюйчанин решил пойти на серию краж
26.01.2018, 15:20
Столица
Айсен Николаев поздравил студентов с Днем российского студенчества
26.01.2018, 15:10
Столица
Школьники пригородов будут ездить по льготному тарифу  
26.01.2018, 15:00
Происшествия
В Якутии вынесен приговор братоубийце
26.01.2018, 14:50
Происшествия
В 2017 году 60 таксистов привлечены к административной ответственности
26.01.2018, 14:40
Экономика
Валерий Жондоров: Курс доллара повлиял на налоговые поступления в бюджет Якутии 2017 года
26.01.2018, 14:20
Спорт
Якутский борец Семен Владимиров проиграл на Ярыгинском турнире
26.01.2018, 14:10
Происшествия
Бомжи оставили без воды более 1000 жителей 202 микрорайона
26.01.2018, 13:45
Происшествия
В Якутии сотрудниками полиции изъята крупная партия краснокнижной рыбы
26.01.2018, 13:30
Красота & Здоровье
Как одеваться в офис, чтобы не выглядеть банально
26.01.2018, 13:20
Экономика
Победительница акции Якутскэнерго Галина Шангареева: Мечты сбываются!
26.01.2018, 13:10
Экология
В Якутске стартовал IV сезон экологической акции «Вызов-кузов!»
26.01.2018, 13:00
Экономика
Дневник судоремонта ЛОРП: выморозка идет по плану
26.01.2018, 12:50
Культура & Образование
В Якутии своей очереди в ясли ждут 25 малышей из 22 тысяч
26.01.2018, 12:47
Столица
Руководство мэрии Якутска выражает соболезнование
26.01.2018, 12:40
Происшествия
Житель Нерюнгри пытался незаконно улучшить материальное положение
26.01.2018, 12:30
Политика
Алла Самойлова: Прописка не имеет значения. Главное – выбор!
26.01.2018, 12:20
Экономика
Резервные дизельные станции ЦЭС «Якутскэнерго» обеспечены необходимым запасом топлива
26.01.2018, 12:16
Республика
В селах Хангаласского улуса создаются новые рабочие места
26.01.2018, 12:10
Столица
Айсен Николаев провел прием граждан в Сайсарском округе
26.01.2018, 12:00
Экономика
Правительство Якутии повысило прогноз по объему инвестиций в основной капитал
26.01.2018, 11:50
Желток
Интервью
Света Бугаева: Из-за неприязни ко мне женщина выбросила свои красные трусы
26.01.2018, 11:40
Общество
В годовщину снятия блокады Ленинграда в Якутске пройдет акция
26.01.2018, 11:30
Столица
В Якутске обсуждены вопросы поставки тепловой энергии в общеобразовательные учреждения
26.01.2018, 11:20
Спорт
Борец Семен Владимиров будет оспаривать свою путевку на Ярыгинский турнир
26.01.2018, 11:11
Культура & Образование
Молодежь в проекте «Образование+культура»
26.01.2018, 11:00
Происшествия
Якутянка пойдет под суд за кражу миллиона у отчима
26.01.2018, 10:50
Культура & Образование
В Якутии разрабатывается «дорожная карта» по развитию движения WorldSkills
26.01.2018, 10:40
Экология
Минприроды Якутии объявляет конкурс на присуждение премий Ил Дархана
26.01.2018, 10:30
Происшествия
В Якутии учительница ударила ребенка по голове
26.01.2018, 10:20
Культура & Образование
Видео
Родом из живописных якутских алаасов …
26.01.2018, 10:10
Экология
В районах Якутии объявлены актированные дни
26.01.2018, 10:03
Происшествия
Экстра
Дело замглавы Нюрбинского района направлено в суд
26.01.2018, 10:00
Красота & Здоровье
Позитив
Хирург с золотыми руками Гаврил Неустроев получает поздравления с высокой наградой
26.01.2018, 9:50
Культура & Образование
В Татьянин день вручены стипендии главы Якутии 100 студентам
26.01.2018, 9:40
Происшествия
Пришла, увидела, украла
26.01.2018, 9:30
Культура & Образование
Выставка «Жизнь, отданная науке», посвященная ученому Николаю Алексееву
26.01.2018, 9:20
Красота & Здоровье
Главный эпидемиолог Минздрава Якутии Дария Адамова о гриппе
26.01.2018, 9:14
Происшествия
Крупный пожар в Чурапче уничтожил дом, гараж и два авто
26.01.2018, 9:08
Экономика
26 января предстоят временные ограничения электроснабжения
26.01.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Пятница 26 января 2018
26.01.2018, 0:31
Культура & Образование
Сегодня день рождения примадонны и музейного работника
25.01.2018, 22:41
Общество
Резонанс
Жители Усть-Майского района написали обращение в защиту своего арестованного главы
25.01.2018, 22:31
Спорт
Резонанс
Спортивная общественность и подведомственные учреждения вступились за министра Балакшина
25.01.2018, 22:06
Финансы
Экстра
Назначен руководитель налоговой инспекции Якутии
25.01.2018, 21:51
Красота & Здоровье
Президент России наградил якутского врача
25.01.2018, 21:42
Красота & Здоровье
В Якутске дополнительно открыты кабинеты врачей-наркологов
25.01.2018, 20:40
Происшествия
Злостных алиментщиков ждет уголовное наказание
25.01.2018, 18:24
Общество
Минкульт сделал «Смерть Сталина» — сверхпопулярным?
Архив новостей
Экология
26 января 2018, 18:02
159

В Якутии начались мероприятия по проведению зимнего маршрутного учёта промысловых животных 2017 года

На территории ООПТ и охотничьих угодий Республики Саха (Якутия) начались работы по проведению зимнего маршрутного учета (ЗМУ) охотничье-промысловых видов животных. Согласно изданным приказам Минприроды РС(Я) и Дирекции биоресурсов и ООПТ, в этом году зимние учетные работы на территории Якутии   проводятся с 15 января по 25 марта 2017 года.

ЗМУ диких животных осуществляется в соответствии с требованиями федеральных законов «О животном мире» и «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов» в целях государственного мониторинга численности диких животных и среды их обитания на территории Якутии. Учет животных проводится в соответствии с Методическими указаниями, утвержденными приказом Минприроды России от 11.01.2012 за №1 «Об утверждении методических указаний по осуществлению органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания методом зимнего маршрутного учета».

Учетные работы являются одним из наиболее доступных и эффективных методов проведения  мониторинга  численности охотничьих ресурсов. Кроме ЗМУ, в Якутии применяются такие методы мониторинговых работ, как аэровизуальный учет диких копытных и анкетно-опросный учет волка, бурого медведя, водоплавающей и боровой дичи.

Зимний маршрутный учет охотничье-промысловых видов животных является одним из основных видов учетных работ, который применяется для определения послепромысловой численности охотничьих ресурсов, подлежащих учету. С помощью проведения ЗМУ можно определить численность  лося, дикого лесного оленя, изюбра, косули, соболя, белки, горностая, волка, росомахи, рыси, красной лисы, зайца-беляка и других охотничьих видов животных. Попутно, на маршрутах проводится учет боровой дичи. На основании результатов, полученных после обработки материалов учета, будут определены квоты и лимит добычи объектов животного мира в охотничьем сезоне 2018/2019 гг.

Здесь необходимо напомнить читателям, что после реорганизации проведенной в 2016 году, Дирекция биологических ресурсов и ООПТ Минприроды РС(Я) получила функции охраны, контроля и поддержания оптимальной численности охотничьих ресурсов и среды их обитания.

К проведению ЗМУ привлекаются госинспекторы ООПТ, охотпользователи, опытные охотники и специалисты, хорошо владеющие методикой проведения учетных работ.

В срок до 10 апреля, все материалы ЗМУ из 34 районов республики передаются в Управление по охотничьим ресурсам Дирекции биологических ресурсов и ООПТ, откуда, после проверки, они передаются на дальнейшую обработку в научные учреждения республик

comments powered by HyperComments
Источник: Пресс-служба Минприроды РС(Я)
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
22.01.2018, 9:05
Культура & Образование
Эксклюзив
Интервью
Хомусистка Олена Подлужная (Уутай): Я не зазнавшаяся звезда
23.01.2018, 3:35
Политика
Эксклюзив
Министр Балакшин впервые после скандала появился на публике… в компании с Ил Дарханом
24.01.2018, 9:40
Политика
«Кадровая революция» в правительстве Якутии — быть или не быть
21.01.2018, 12:35
Красота & Здоровье
Эксклюзив
Травматолог Иван Сыроватский о «национальной» травме якутян
23.01.2018, 12:39
Происшествия
Экстра
Возбуждено уголовное дело на главу Усть-Майского района за взятку
25.01.2018, 22:06
Финансы
Экстра
Назначен руководитель налоговой инспекции Якутии
25.01.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный гороскоп. Четверг 25 января 2018
23.01.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Вторник 23 января 2018
25.01.2018, 0:49
Желток
Видео
Эксклюзив
За кулисами: Как за границей снимали новый клип Сахаи
25.01.2018, 12:11
Общество
Видео
Тургун Попов объяснил, почему он стал лидером движения «Ураанхай», а не Афанасий Максимов
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Желток
26.01.2018

Министр сельского хозяйства страшно далек от северных крестьян?

Экстра
Происшествия
26.01.2018

В Якутии в хозяйстве начинающего фермера задохнулись почти все коровы

Экстра
Экономика
26.01.2018

Назначен зампред госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии

Экстра
Культура & Образование
26.01.2018

В минобрнауки республики новый заместитель министра

Спорт
26.01.2018

Якутский борец Семен Владимиров проиграл на Ярыгинском турнире

Экономика
26.01.2018

Победительница акции Якутскэнерго Галина Шангареева: Мечты сбываются!

Политика
26.01.2018

Алла Самойлова: Прописка не имеет значения. Главное – выбор!

Республика
26.01.2018

В селах Хангаласского улуса создаются новые рабочие места